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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۰۲

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان:

تصادف زنجیره‌ای در کمربندی شاهرود_میامی/ ۵نفر مصدوم شدند

تصادف زنجیره‌ای در کمربندی شاهرود_میامی/ ۵نفر مصدوم شدند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع تصادف زنجیره‌ای در کمربندی شاهرود_میامی محدوده پل سعد آباد خبر داد و گفت: طی این حادثه پنج نفر مصدوم شدند.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه حوالی نیمه شب گذشته وقوع یک مورد تصادف زنجیره‌ای در کمربندی شاهرود_میامی محدوده پل سعد آباد به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: این حادثه میان خودرو سواری، دو کامیونت به وقوع پیوسته است.

وی ضمن بیان اینکه تیم امداد و نجات پایگاه نعیم آباد در این عملیات حضور داشتند، افزود: اگرچه کسی در این حادثه فوت نشد ولی پنج نفر مجروح بر جای گذاشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ضمن بیان اینکه عملیات رهاسازی برای مصدومان به انجام رسید، ابراز داشت: سه نفر به اورژانس تحویل داده شدند و دو نفر دیگر از رفتن به مراکز درمانی امتناع کردند.

کد مطلب 6104777

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