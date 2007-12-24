برخورد پلیس با بدپوششی نرم و با اراذل و اوباش با خشونت شدید است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رادان امروز در نشست مشترک با اهالی سینما پیرامون موضوع برخورد با فروشندگان غیر مجاز لوح های فشرده تصویری که در محل فرماندهی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ برگزار شد، خاطرنشان کرد: طرح امنیت اجتماعی در تمامی زمینه ها با جدیت و قوت ادامه می یابد و پلیس این طرح را تا زمان رفع دغدغه ها در زمینه های مختلف ادامه خواهد داد.

رادان تصریح کرد: نقطه مطلوب برای پلیس این است که مردم پلیس را دوست داشته باشند ولی پلیس باید بداند که کجا لبخند بزند و کجا برخورد خشونت آمیز داشته باشد چنانچه در طرح امنیت اجتماعی و در زمینه مقابله با اراذل و اوباش با شدت لازم برخورد شد.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ انجام طرح امنیت اجتماعی را توسط پلیس خواسته مردم دانست و تصریح کرد: بسیاری از منتقدان طرح امنیت اجتماعی معتقد بودند که اجرای آن محبوبیت پلیس را کاهش می دهد اما بررسی ها نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته در این خصوص منزلت و محبوبیت پلیس را نزد مردم 14 درصد نسبت به گذشته افزایش داده است.

وی ضمن قدردانی از تشکر و همکاری اهالی سینما در زمینه مبارزه با فروش غیر قانونی سی دی های تصویری، خاطرنشان کرد: پلیس برای انجام وظیفه خود انتظار تشکر ندارد چرا که ارتقاء امنیت اجتماعی را در تمام زمینه ها از مبارزه با بدپوششی گرفته تا مقابله با اراذل و اوباش، توزیع کنندگان مواد مخدر و عرضه کنندگان غیر قانونی محصولات سینمایی ، وظیفه خود و برخاسته از خواست به حق مردم می داند.

وی همچنین توزیع غیر قانونی سی دی های سینمایی را یک فاجعه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی دانست و تاکید کرد: این سئوال مطرح می شود که چرا عده ای به دنبال نابود کردن سینمای ایران هستند . در این زمینه آنچه مهم است این است که اگر صنعت سینمای ما نابود شود ضمن آنکه هنرمندان زیادی از صحنه فعالیت خارج خواهند شد جوانان و مخاطبان سینمای ایران هم به جای استفاده از محصولات داخلی به سمت استفاده از محصولات خارجی که اهداف خاصی را دنبال می کنند و مسائل غیرارزشی را القا می کنند، خواهند رفت.

سردار رادان خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی منتقدین نمی دانند که ناخواسته شیپورچی چه کسی و چه جریانی می شوند که خوشبختانه به واسطه نقش خود که همه مسائل را به صورت عمیق نگاه می کنند به این مسئله نیز نگاه عمیقی دارند و من انتظار دارم که همه افراد به طرح ارتقا امنیت اجتماعی نگاه عمیقی داشته باشند تا متوجه باشند که چه فاجعه ای در انتظار ما بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ یادآور شد: تمامی زمینه های فعالیت در طرح امنیت اجتماعی به یکدیگر مرتبط اند و در نهایت یک هدف را دنبال می کنند و مطمئن باشید که پلیس تا آخر به طور مستمر طرح را ادامه خواهد داد و وقفه ای در اجرای آن بوقوع نخواهد پیوست.