به گزارش خبرنگار مهر، پژمان عقدک صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح هم اکنون در همه بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی استان از جمله بیمارستان تخصصی کودکان «امام حسین (ع)» در حال اجراست.



وی با بیان اینکه رایگان شدن هزینه‌های درمانی برای کودکان سبب عدالت بیشتر در توزیع این خدمات در بین مردم به آنها می‌شود افزود: خدمات درمانی از جمله سرپایی، بستری، اورژانس، معاینه، آزمایشگاه، تصویربرداری، توانبخشی و غربالگری مشمول این طرح است.



سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه اجرای این طرح شامل داروی درمان سرپایی نمی‌شود، گفت: طرح رایگان شدن خدمات درمانی برای کودکان زیر هفت سال از اواخر سال گذشته در دولت، مصوب و امسال فرایندهای عملیاتی شدن آن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیگیری و اجرا شد.



عقدک با بیان اینکه کودکان یکی از گروه‌های سنی حساس و مهم در نظام سلامت هستند، افزود: اگر افراد از بدو تولد و دوران کودکی، سالم باشند و تندرستی آنها حفظ شود، کیفیت زندگی و طول عمر آنها ارتقا می‌یابد و این یکی از مهمترین عوامل برای بهبود نظام سلامت و شاخص توسعه در جوامع به‌شمار می‌آید.



طرح ارائه خدمات رایگان درمانی برای کودکان زیر هفت سال از اسفند سال ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب و در اردیبهشت امسال به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.