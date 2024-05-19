به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهیدی پیش از ظهر یکشنبه آئین اختتامیه طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشافات ذخایر معادنی استان کردستان اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تفاهمنامه سه جانیه‌ای بین وزارت صمت، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی امضا شد تا سیاستگذاری منسجمی در عرصه چرخه معدن انجام شود و براساس آن شاهد نتایج ارزشمندی بودیم.

وی با بیان اینکه طرح تحول یک‌سری اهداف کیفی را به دنبال دارد، افزود: توسعه مناطق کم برخوردار و رونق معدن، تولید اشتغال مولد با نگرش ویژه بر نیروی انسانی بومی، آمایش سرزمین در قالب کشف ذخایر جدید معدنی، افزایش بازدهی از اهداف کیفی این اقدام بود.

قرار گیری ۱۵ هزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع از مساحت این استان زیر پوشش طرح تحول

وی اذعان کرد: حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع از مساحت این استان زیر پوشش این طرح قرار گرفت و نتایج مطلوبی هم از آن استخراج شد.

رئیس سازمان زمین شناسی کشور خاطر نشان کرد: نقشه‌های زمین شناسی با اولویت اکتشافی و زیرساختی ۴۲۰ برگ نقشه و مطالعات زمین شناسی اقتصادی از اهداف کمی طرح به شمار می‌رود.

شهیدی اضافه کرد: ۸۵ درصد مساحت کردستان که دارای پتانسیل مواد معدنی فلزی هستند بررسی شده و تعداد پروژه‌های در دست اقدام ۷۵ برگه است.

وی عنوان کرد: میزان برداشت داده به روش ژئوفیزیک هوابرد به میزان ۲۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر خطی به مساحت ۵ هزار و ۳۰۰ مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد انجام شد.

تکمیل اکتشافات میزان عیار مواد معدنی را مشخص می‌کند

رئیس سازمان زمین شناسی کشور عنوان کرد: این پروژه از انسجام چندین مجموعه معدنی کشور انجام شد و در مرحله شناسایی اکتشافات خوبی به انجام رسید و نیاز است اکتشافات تکمیل شود تا ماده معدنی ذخیره و عیار آن تعیین شود.

شهیدی اضافه کرد: امیدواریم که در طول ۵ سال آینده شاهد افزایش میزان ذخیره مواد معدنی استان کردستان باشیم.

وی با اعلام اینکه باید در سطح کشور ۲۶۰ هزار کیلومترمربع از مساحت کشور زیر پوشش طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی قرار گیرد، افزود: این اقدام براساس برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: این طرح از ابتدای دولت سیزدهم به طور نمونه در خراسان جنوبی اجرا شد و نتایج موفقیت آمیز آن منجر به تصمیم به اجرای آن در دیگر نقاط کشور شد و براین اساس در کردستان نیز طرح تحول زمین شناسی به طور رسمی خرداد سال ۱۴۰۱ به اجرا درآمد.