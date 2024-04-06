برگزاری نخستین آزمون از پنجمین سال مسابقه کتابخوانی «هشت‌ بهشت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، نخستین آزمون از پنجمین سال مسابقه دانشجویی کتابخوانی «هشت‌بهشت» با عنوان کتاب رویای نیمه‌شب روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۹ تا ۲۴ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران به نشانی BookRc.ir برگزار می‌شود.

کتاب «رویای نیمه شب»، اثر مظفر سالاری را برای مسابقه مجازی هشت‌بهشت و مطالعه دانشجویان علاقه‌مند کتابخوانی انتخاب کرد.

این رمان در گونه ادبیات دینی قرار می گیرد. قرن سوم هجری است و در شهر حله کشمکش میان شیعه و سنی در جریان است کشمکشی که حاکمان قدرت‌طلب به آن دامن می‌زنند. در این فضا هاشم که سنی است به ریحانه یک شیعه مذهب دل می‌بازد. موانع در راه این عشق بسیار است و هاشم می‌کوشد بر این موانع پیروز شود. عشق است که داستان را جلو می‌برد و در نهایت معجزه آن بر مشکلات ناشی از تفاوت مذاهب چیره می‌شود.

مراجعه دانشجویان به پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران برای ثبت‌نام و شرکت در مسابقه الزامیست. به برگزیدگان این مسابقه جوایز ۵ میلیون ریالی اهدا می‌شود.

معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، این مسابقه را با همکاری و مشارکت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، دانشگاه پیام‌نور، معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ، خانه کتاب و ادبیات ایران و دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌کند.