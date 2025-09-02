سخنگوی وزارت خارجه قطر: انتظار کشیدن برای صلح بی فایده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: اسرائیل تاکنون پاسخی به پیشنهاد آتش بس در غزه نداده است. طرح اسرائیل برای اشغال غزه همه از جمله اسیران را در معرض تهدید قرار میدهد.
وی افزود: مسائل انسانی ربطی به توافق ندارد و باید همه گذرگاهها باز و کمکها به غزه وارد شود.
الانصاری تاکید کرد: موضوع برای جامعه جهانی کاملاً آشکار است و باید موضع یکپارچه ای برای متوقف کردن اسرائیل اتخاذ شود.
وی افزود: منتظر صلح ماندن در حالی که طرف اسرائیلی خواهان آن نیست، بی فایده است. اقدامات اسرائیل در حال حاضر با مخالفتهای منطقهای و بین المللی آشکار روبرو شده است.
سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد: ما بر اهمیت حضور مؤثر برادران فلسطینی در همه محافل بین المللی تاکید میکنیم.
نظر شما