سخنگوی وزارت خارجه قطر: انتظار کشیدن برای صلح بی فایده است

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: اسرائیل تاکنون پاسخی به پیشنهاد آتش بس در غزه نداده است. منتظر صلح ماندن در حالی که طرف اسرائیلی خواهان آن نیست، بی فایده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: اسرائیل تاکنون پاسخی به پیشنهاد آتش بس در غزه نداده است. طرح اسرائیل برای اشغال غزه همه از جمله اسیران را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

وی افزود: مسائل انسانی ربطی به توافق ندارد و باید همه گذرگاه‌ها باز و کمک‌ها به غزه وارد شود.

الانصاری تاکید کرد: موضوع برای جامعه جهانی کاملاً آشکار است و باید موضع یکپارچه ای برای متوقف کردن اسرائیل اتخاذ شود.

وی افزود: منتظر صلح ماندن در حالی که طرف اسرائیلی خواهان آن نیست، بی فایده است. اقدامات اسرائیل در حال حاضر با مخالفت‌های منطقه‌ای و بین المللی آشکار روبرو شده است.

سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد: ما بر اهمیت حضور مؤثر برادران فلسطینی در همه محافل بین المللی تاکید می‌کنیم.

