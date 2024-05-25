به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ادیان و مذاهب، وبینار تخصصی «حج ابراهیمی؛ از توحید تا برائت» با سخنرانی شخصیت‌ها و اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

گفتنی است برنامه سخنرانی در وبینار تخصصی «حج ابراهیمی؛ از توحید تا برائت» به شرح ذیل است:

روز شنبه ۵ خرداد ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین و محمد تقی انصاری پور عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب؛ روز یکشنبه ۶ خرداد مسعود اسداللهی کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و سید ابراهیم موسوی استاد دانشگاه و نماینده پارلمان لبنان؛ دوشنبه ۷ خرداد حمیدرضا شریعتمداری عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و سید عبدالحلیم فضل الله رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بیروت؛ سه شنبه ۸ خرداد محمدهادی فلاح زاده عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و علی فیاض استاد دانشگاه لبنان و نماینده پارلمان لبنان؛ چهارشنبه ۹ خرداد مهدی فرمانیان عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و اکبر باقری عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و روز پنجشنبه ۱۰ خرداد محمدمهدی تسخیری عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و سید محمدحسین هاشمی کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه‌ای و بین المللی.

لازم به ذکر است وبینار تخصصی «حج ابراهیمی؛ از توحید تا برائت» از روز شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۳ الی پنجشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

علاقمندان می‌توانند از طریق اینجا و با نام کاربری ۲۲ وارد این نشست بشوند.