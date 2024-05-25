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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۴۷

با سخنرانی شخصیت‌ها و اندیشمندان داخلی و خارجی؛

وبینار تخصصی «حج ابراهیمی؛ از توحید تا برائت» برگزار می‌شود

وبینار تخصصی «حج ابراهیمی؛ از توحید تا برائت» برگزار می‌شود

وبینار تخصصی «حج ابراهیمی؛ از توحید تا برائت» با سخنرانی شخصیت‌ها و اندیشمندان داخلی و خارجی در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ادیان و مذاهب، وبینار تخصصی «حج ابراهیمی؛ از توحید تا برائت» با سخنرانی شخصیت‌ها و اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

گفتنی است برنامه سخنرانی در وبینار تخصصی «حج ابراهیمی؛ از توحید تا برائت» به شرح ذیل است:

روز شنبه ۵ خرداد ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین و محمد تقی انصاری پور عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب؛ روز یکشنبه ۶ خرداد مسعود اسداللهی کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و سید ابراهیم موسوی استاد دانشگاه و نماینده پارلمان لبنان؛ دوشنبه ۷ خرداد حمیدرضا شریعتمداری عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و سید عبدالحلیم فضل الله رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بیروت؛ سه شنبه ۸ خرداد محمدهادی فلاح زاده عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و علی فیاض استاد دانشگاه لبنان و نماینده پارلمان لبنان؛ چهارشنبه ۹ خرداد مهدی فرمانیان عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و اکبر باقری عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و روز پنجشنبه ۱۰ خرداد محمدمهدی تسخیری عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و سید محمدحسین هاشمی کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه‌ای و بین المللی.

لازم به ذکر است وبینار تخصصی «حج ابراهیمی؛ از توحید تا برائت» از روز شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۳ الی پنجشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

علاقمندان می‌توانند از طریق اینجا و با نام کاربری ۲۲ وارد این نشست بشوند.

کد مطلب 6117998
فاطمه علی آبادی

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