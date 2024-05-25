به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد برادران بنیانگذار «شرکت دانش بنیان پویاگران هنر مینودری» از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین به همراه حسام ساروخانی وامیر صفت کیا «هم بنیانگذار» توانسته‌اند با طراحی و ساخت «اسکنر سه بعدی سایز انسان» راهکار مهمی برای حل مشکل ساخت جمعیت و طراحی صحنه‌های پرخطر در سینما، پیدا کنند.

حسام ساروخانی در مورد ویژگی‌های این محصول اظهار داشت: متخصصان شرکت پویاگران هنر مینودری در پارک علم و فناوری قزوین توانستند اسکنر سه بعدی سایز انسان را برای نخستین بار در کشور با امکان اسکن افراد و اجسام در اندازه حداکثر ۲ در ۲ در ۲ متر طراحی و تولید کرده‌اند.

این فعال فناور بیان کرد: اسکنر سه بعدی سایز انسان راهکار مهمی برای حل مشکل ساخت جمعیت و طراحی صحنه‌های پرخطر در سینما، بازی و انیمیشن، معماری، نمونه‌سازی صنعتی، پزشکی و ساخت اکشن فیگورهای شخصی است که می‌تواند افق‌های جدیدی را در زمینه فناوری‌های نرم و هویت ساز در کشور فراهم کرده و از خروج ارز نیز جلوگیری کند.

ساروخانی تصریح کرد: این اسکنر با مدیریت بیش از ۶۰ دوربین DSLR با سایز سنسور APS سه بعدی در خاورمیانه نمونه ندارد و برای اسکن افراد، اشخاص و اجسامی در ابعاد ۲ متر در ۲ متر با ارتفاع ۲ متر با دقت یک سانتیمتر تا یک میلیمتر و عمق و حجم دقیق طراحی شده و در صنایع مهمی چون انیمیشن، گیم و نماهای بصری، سینمایی، صنعت، پزشکی و امور شخصی کاربرد دارد.

وی بیان کرد: این دستگاه برای ارائه خدمات سینمایی طراحی شده و جلوه‌های ویژه را با آن طراحی می‌کنیم و انواع خدمات در عرصه‌های مختلف داده می‌شود.

این فعال فناور در خصوص مدت زمان طراحی و ساخت این سیستم تصریح کرد: این سیستم از اوایل سال قبل در واحد تحقیق و توسعه شرکت پویاگران هنر مینودری که اولین شرکت دانش بنیان در صنعت سینماست طراحی شده و تولید جلوه‌های ویژه و طراحی دستگاه را آغاز کردیم.

این جوان خلاق هنرمند افزود: قرار بود یک فیلم سینمایی از زندگی شهید «احمد کاظمی» ساخته شود که به ۱۰ هزار نفر نیروی آسیب دیده در فیلم نیاز بود که روی باند فرودگاه باید مستقر می‌شدند که امکان گردآوری این همه نیرو از سوی کارگردان بسیار سنگین و پر هزینه و غیر ممکن بود لذا باید از جلوه‌های ویژه استفاده می‌شد.

ساروخانی یادآورشد: با این دستگاه روی تکنیک‌های مختلفی تمرکز کردیم و سیستم فتوگرامتری را برای فیلم «احمد» انتخاب کردیم و بعد از مطالعه فراوان به ۶۰ دوربین رسیدیم که تا ۱۲۸ دوربین قابل افزایش است.

وی گفت: دستگاه یک برد تخصصی دارد که توسط همکاران شرکت طراحی شده و به صورت «وایرلس» بدون سیم، دستور عکسبرداری همزمان را به دوربین‌ها صادر و فایل‌ها را از دوربین‌ها جمع‌آوری می‌کند و توسط دانش فنی که اعضای تیم در خصوص هوش مصنوعی تهیه کرده‌اند، عکس‌ها تبدیل به مدل سه بعدی می‌شود و عکس به صورت واقعی صورت می‌گیرد و «انیمیت کردن» در موشن کپچر دقیقاً مانند واقعیت در فیلم استفاده می‌شود و قابل تشخیص نیست که جلوه ویژه است یا انسان واقعی که کیفیت کار را بالا برده است.

«هم بنیانگذار» شرکت پویاگران هنر مینودری درخصوص هزینه طراحی سیستم نیز اظهارداشت: تاکنون ۳ میلیارد تومان برای دستگاه و دانش فنی آن هزینه شده و برای فاز دوم هم ۳ میلیارد تومان دیگر نیاز داریم تا کار تکمیل شود.

وی در مورد اعضای تیم فنی و طراحی نیز بیان کرد: تیم جلوه‌های بصری استودیوی شرکت ۲۸ نفر است و ۱۲ نفر هم خارج از شرکت فعالیت می‌کنند و در بخش تحقیق و توسعه نیز چهار جوان نخبه همکار ما هستند.

ساروخانی در خصوص وجود مشابه خارجی این سیستم تصریح کرد: بر اساس اطلاعات کسب شده فقط دو استودیو در خارج از ایران این دستگاه را ساخته‌اند که هر دو آن‌ها آلمانی

هستند و دستگاه را با محدودیت عرضه می‌کنند و هرچقدر جمیعت بیشتری برای جلوه‌های ویژه نیاز باشد به همان میزان هزینه‌های سنگینی دریافت می‌کنند.

جلوگیری از خروج سالانه یک میلیون دلار ارز از کشور

وی صرفه‌جویی ارزی را از دیگر ویژگی‌های این سیستم دانست و افزود: با طراحی و ساخت این سیستم جلوه‌های ویژه می‌توانیم سالانه از خروج حدود یک میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری و به اقتصاد هنرمندان کشور کمک کنیم.

ساروخانی افزود: در آبان ماه سال قبل نسخه صفر دستگاه در فیلم «احمد» استفاده شد و یک فهرست ۱۶۷ موردی هم قبلاً استفاده شده و امروز کار نهایی شده و تاکنون در فیلم «خروج» هم از دستگاه استفاده کرده‌ایم.

کسب دو سیمرغ بلورین برای بهترین جلوه‌های بصری

این فعال شرکت دانش بنیان اظهارداشت: شرکت پویاگران هنر مینودری نخستین شرکت دانش بنیان در صنعت جلوه‌های بصری نامزد بهترین جلوه‌های بصری در شش دوره جشنواره فیلم فجر بود که توانستیم دو سیمرغ بلورین برای بهترین جلوه‌های بصری را در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ کسب کرده و جایزه جشن خانه سینما در سال ۹۷ و جایزه جشن حافظ در سال ۹۶ را دریافت کردیم.

این جوان هنرمند تصریح کرد: از آنجا که این دستگاه یک محصول دانش بنیان است به محصول اصلی شرکت تبدیل می‌شود و برای هشت نفر می‌توانیم اشتغال پایدار دانش بنیان مبتنی بر تخصص ایجاد کنیم.

ساروخانی در خصوص حمایت‌های انجام شده در استان اضافه کرد: پارک علم و فناوری قزوین حمایت‌های خوبی از ما داشته‌اند و با تأمین مکان و سرمایه درگردش موجب شدند ایده خود را عملیاتی کنیم که‌امیدواریم سایر دستگاه‌ها نیز به ما کمک کنند تا فعالیت‌ها توسعه یابد.

وی گفت: از مدیران استان درخواست می‌کنیم جوانان نخبه و خلاق را جدی بگیرند و با حضور در پارک علم و فناوری از محصولات و دستگاه‌های تولید شده دیدن کنند و ببینند که در شرکت ما دو جوان دهه ۸۰ حضور دارند که آینده درخشانی دارند و کمک کنند تا استعدادهای بیشتری را شناسایی کرده و اشتغال پایدار برای آن‌ها ایجاد کنیم تا آینده کشور تضمین شود.



ساروخانی حذف مالیات بر ارزش افزوده از محصولات شرکت‌های دانش بنیان را از دیگر درخواست‌های خود اعلام کرد و همراهی مدیران را با جوانان با استعداد ضروری دانست.

فعالیت‌های پارک‌های علم و فناوری در استان‌ها موجب شده تا بستر حمایت و بروز استعدادهای جوانان و نخبگان شرکت‌های دانش بنیان مهیا شده و فرصت تبدیل‌ایده به محصولات دانش بنیان فراهم شود که تداوم این حمایت‌ها می‌تواند به شناسایی جوانان خلاق بیشتری منجر شده و حرکت کشور را در رسیدن به قله‌های علمی و پیشرفت بیش از گذشته تسریع کند.

امیدواریم با تداوم حمایت مسئولان از شرکت‌های دانش بنیان بتوان با شناسایی جوانان خلاق وایده پرداز به شکوفایی استعداد آن‌ها کمک کرد.