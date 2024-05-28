به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، گردان‌های مجاهدین علام کرد پایگاه گردان امیتای ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق رفح هدف حمله موشکی قرار داده است.

گروهان‌های قدس اعلام کرد در عملیاتی مشترک با گردان‌های قسام نیروهای اشغالگر را در محوطه ساختمان نوره الکعبی در شمال جبالیا با گلوله‌های خمپاره ۶۰ میلی متری هدف قرار داده است.

گروهان‌های قدس یک کوادکوپتر اسرائیلی را هم در جبالیا سرنگون کرده و تحت کنترل گرفت.

گردان‌های مجاهدین نیروهای اسرائیلی را در محور نتساریم هدف حمله موشکی قرار داد.

گردان‌های شهدای الاقصی هم تاکید کرد که گروهی از نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در داخل خانه‌ای در اطراف مسجد سعد در جبالیا با راکت ضد استحکامات هدف قرار داده و تلفاتی قطعی به آن‌ها وارد کرده است.