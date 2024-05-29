به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس، مجید کیانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اراضی واگذار شده به بخش گلخانهای ارس ۵۰۸ هکتار است که ۲۴۲ هکتار آن درحال بهرهبرداری و ۲۶۶ هکتار آن درحال ساخت است. بیش از ۵۰ درصد گلخانههای استان آذربایجانشرقی در ارس واقع شده و در افق ۱۴۰۸، برای افزایش اراضی گلخانهای به ۲ هزار هکتار برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه برای تکمیل زنجیره ارزش در ارس شاهد سرمایهگذاری در بخش تولید سازههای گلخانهای هستیم، تصریح کرد: در بخش کشاورزی بیش از ۶۳۰۰ نفر مشغول کار هستند که ۱۶۰۰ نفر آنان در گلخانههای محدوده فعالاند.
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه در سال گذشته، قریب به ۱۳۰ هزار تن محصولات کشاورزی تولید شده است، یادآور شد: از این مقدار حدود ۵۰ هزار تن مربوط به تولیدات گلخانهای است و ۸۰ درصد این محصولات به کشورهای روسیه، ارمنستان، قطر، امارات، عمان، عراق، انگلیس، بلغارستان و بلاروس صادر شده است.
وی متوسط تولید گوجهفرنگی در ایران را ۲۳۰ تن در هکتار خواند و گفت: گلخانه فعال در ارس ارس با تولید ۵۵۰ تن در هکتار با استفاده از سیستم نور مصنوعی و تکنولوژی نوین رکورد زده و به رکورد جهانی نزدیک شده است.
کیانی با تاکید بر اینکه مصرف آب در گلخانههای هیدروپونیک پایین اما بهرهوری حداکثری است، توضیح داد: در کشت سنتی به ازای مصرف یک متر مکعب آب، ۲ کیلوگرم محصول تولید میشود اما در کشت گلخانهای این رقم ۱۷ کیلوگرم است. امکان تولید محصول در تمام فصول، تولید با ارزش افزوده بالاتر، تولید محصول باکیفیت سالم و صادراتی بهدلیل کنترل شرایط اقلیمی و امکان تولید محصول در اراضی غیرقابل کشت از دیگر مزیتهای تولید گلخانهای است.
وی ممانعت از توسعه گلخانهها در محدودههای حفاظت شده و قانون عدم تدوین دستورالعمل ویژه برای آب بهای گلخانهای را از چالشهای این حوزه عنوان کرد و افزود: طبق قانون تثبیت آب بهای زراعی ۱ الی ۳ درصد متوسط قیمت عملکرد محصول توسط اداره آب اخذ میشود و این قانون را برای گلخانهها نیز اعمال میکنند درحالیکه صحیح نیست و اجحاف درحق تولیدکنندگانی است که بهرهوری بیشتری دارند.
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