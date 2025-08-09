احتمال رگبار، وزش باد شدید و رعدوبرق در نیمه شرقی کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی، از امروز (شنبه) تا دوشنبه، عبور امواج کوتاهی از جو منطقه در برخی ساعات باعث رشد ابر و وزش باد در سطح استان خواهد شد. این شرایط به‌ویژه در ساعات ظهر تا عصر هر روز، احتمال بروز رگبارهای پراکنده باران همراه با وزش بادهای موقت نسبتاً شدید و احتمال رعدوبرق را افزایش می‌دهد که عمدتاً در نیمه شرقی استان رخ خواهد داد.

وی افزود: در همین بازه زمانی، نواحی مرزی استان کرمانشاه نیز ممکن است با پدیده گردوخاک محلی و نفوذ غبار رقیق مواجه شوند که می‌تواند دید افقی را در این مناطق کاهش دهد. زورآوند با اشاره به پیامدهای این شرایط برای کشاورزان و رانندگان، بر لزوم توجه به هشدارهای هواشناسی و اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، با تضعیف شرایط ناپایدار، شاهد کاهش فعالیت سامانه‌های بارشی خواهیم بود، اما در برخی ساعات، وزش باد و احتمال غبار رقیق در نواحی مرزی همچنان پدیده غالب جو استان خواهد بود. این وضعیت می‌تواند بر کیفیت هوا و شرایط تنفسی در مناطق مرزی تأثیر بگذارد.

به گفته زورآوند، دمای هوا تا روز چهارشنبه در اغلب نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما در روزهای پنج‌شنبه و جمعه با عبور توده‌های گرم‌تر، افزایش مختصری در دمای هوا رخ می‌دهد.

وی یادآور شد: در شبانه‌روز گذشته، قصرشیرین با ثبت دمای ۴۷ درجه سانتی‌گراد و سرپل‌ذهاب با ۴۵ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان گرم‌ترین نقاط استان به ثبت رسیدند که این امر ضرورت توجه به نکات ایمنی در برابر گرمازدگی را دوچندان می‌کند.

زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، شهروندان، به‌ویژه در مناطق شرقی و مرزی استان، باید در ساعات اوج گرما از تردد غیرضروری خودداری کرده و کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی به محصولات خود، تمهیدات لازم را به‌کار گیرند.