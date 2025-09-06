علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی، هفته جاری برای استان کرمانشاه عمدتاً بدون پدیده‌های قابل ملاحظه سپری خواهد شد. تنها نکته‌ای که باید مد نظر قرار داد، وزش باد در برخی ساعات از شبانه‌روز است که در بعضی مناطق با پدیده گردوخاک محلی نیز همراه می‌شود.

وی افزود: متوسط دمای هوا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مختصراً افزایش خواهد یافت، اما در سایر روزهای هفته تغییر محسوسی در دما نخواهیم داشت و شرایط نسبتاً یکنواختی بر جو استان حاکم است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه به ثبت دماهای شاخص در سطح استان اشاره کرد و گفت: قصرشیرین با دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد و سرپل ذهاب با ۴۰ درجه به‌عنوان گرم‌ترین نقاط استان طی این روزها گزارش شده‌اند. در مقابل، کنگاور و سنقر و کلیایی با ثبت دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین مناطق استان کرمانشاه به شمار می‌آیند.

زورآوند یادآور شد: با توجه به پایداری شرایط جوی و تداوم هوای نسبتاً آرام در اغلب نقاط استان، شهروندان می‌توانند هفته‌ای کم‌نوسان از نظر آب‌وهوایی را پیش رو داشته باشند؛ هرچند در ساعات وزش باد به‌ویژه در مناطق مستعد گردوخاک، رعایت توصیه‌های بهداشتی ضروری است.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، اطلاع‌رسانی مداوم و پایش دقیق وضعیت جو از سوی اداره کل هواشناسی ادامه دارد تا در صورت تغییر شرایط، هشدارهای لازم به‌موقع صادر شود.