علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشهها و دادههای هواشناسی نشان میدهد که تا اواسط هفته آینده، هوای استان کرمانشاه عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
وی افزود: در این بازه زمانی، در برخی ساعات روز بهویژه در مناطق مرزی، وزش باد و رشد ابر را شاهد خواهیم بود که در نواحی مرزی، این شرایط با غبار نسبتاً رقیق همراه میشود و دید افقی را در برخی نقاط کاهش خواهد داد.
زورآوند خاطرنشان کرد: پیشبینیها حاکی از آن است که در ساعاتی از روزهای یکشنبه و دوشنبه، بهخصوص در مناطق شمال شرق استان، امکان وقوع رگبار خفیف و موقت باران نیز وجود دارد که البته گستره و شدت آن محدود خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: دمای هوا در بیشتر نقاط استان تا روز چهارشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما در روزهای پنجشنبه و جمعه، شاهد افزایش مختصر دما خواهیم بود.
وی با اشاره به وضعیت دمایی مناطق مختلف استان، اظهار داشت: روز گذشته شهرستان قصرشیرین با ثبت ۴۷ درجه سانتیگراد و سرپل ذهاب با ۴۶ درجه سانتیگراد، گرمترین نقاط استان کرمانشاه بودند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تأکید کرد: با توجه به گرمای هوا و وزش باد در برخی ساعات، توصیه میشود شهروندان و کشاورزان تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی در نظر داشته باشند و از حضور طولانیمدت در زیر تابش مستقیم آفتاب خودداری کنند.
نظر شما