گرامیداشت سالگرد حماسه ۱۵ خرداد بسیار پر اهمیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه ورامین ضمن تجلیل از آیت الله رئیسی و شهدای خدمت به عنوان چهره‌های مردمی و جهادی گفت: از مردم بصیر به خاطر حضور میلیونی در تشییع پیکرهای شهدای خدمت و خنثی سازی بسیاری از تبلیغات منفی دشمنان تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه در آستانه گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل قرار داریم، گفت: امروز لزوم شناخت بیشتر جوانان از امام بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

امام جمعه موقت ورامین از مردم خواست، صبح ۱۴ خرداد در مراسم حرم امام خمینی که با سخنرانی مقام معظم رهبری برگزار می‌شود، شرکت کنند و افزود: گرامیداشت سالگرد حماسه همیشه ماندگار ۱۵ خرداد نیز اهمیت فراوانی دارد.

وی بر لزوم معرفی این واقعه بزرگ به عنوان ریشه انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: صبح روز ۱۵ خرداد از ساعت ۱۰ صبح از میدان امام حسین (ع) به سوی مصلی صاحب الزمان (عج) راهپیمایی برگزار می‌شود.

قدوسی نژاد با بیان اینکه راهپیمایی ۱۵ خرداد ورامین انعکاس ملی دارد، از همه شما مردم برای شرکت در این راهپیمایی و اطلاع رسانی برای حضور در آن دعوت می‌کنم و باید بدانیم این حضور یک وظیفه ملی و دینی و انسانی است.

خطیب جمعه ورامین ضمن گرامیداشت سالگرد آغاز رهبری مقام معظم رهبری اظهار کرد: باید همواره قدردان نعمت ولایت باشیم.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه ورامین جنایات رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل در حملات وحشیانه به غزه و رفح را محکوم و از اعتراضات جهانی به این جنایات ضدبشری تقدیر کرد و گفت: باید ملت‌های آزاده خاصه مسلمان دولت‌ها را برای اعمال فشار علیه اسرائیل مجبور سازند.