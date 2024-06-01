تعزیرات حکومتی اصفهان بر تولید و عرضه روغن موتور نظارت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مختاری پیش از ظهر شنبه در کارگروه اقدام مشترک استان با موضوع تولید و توزیع روغن موتور صنعتی اظهار کرد: به منظور رفع مشکل رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافران، در پایانه‌ها توزیع روغن موتور به شکل مستقیم است و به مدت سه ماه نیز توزیع مویرگی از سوی شرکت‌ها به واحدهای خرده فروش با هدف حذف دلالان برنامه ریزی شده است.

وی افزود: همچنین به منظور آگاه سازی اعضای اتحادیه تحت پوشش برای ثبت کامل ورود و خروج کالا به انبار در سامانه‌های جامع انبار و تجارت، اداره صمت و نیروی انتظامی موضوع حمل و نقل، انتقال غیر مجاز و قاچاق روغن موتور را در دستور کار نظارتی خود قرار دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: سبد فروش به منزله فروش اجباری تلقی می‌شود و روغن موتور باید بر اساس قیمت‌های مصوب و درج شده بر روی کالا به دست مصرف کنندگان برسد و با متخلفان در این خصوص برخورد قانونی می‌شود.