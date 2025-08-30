به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیرنژاد رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران با اشاره به جایگاه محلهمحور مساجد تصریح کرد: همکاری شهرداری تهران با مساجد، از ارائه خدمات به محیط پیرامونی تا حمایت از اجرای برنامههای دانشآموزی و تربیتی گسترش یافته است. ما امسال بهطور ویژه در حوزه امداد اجتماعی، عمران و آبادانی مساجد و نیز حمایت از توسعه فعالیتهای فرهنگی نقشآفرینی کردهایم.
وی درباره برنامههای مرکز برای رفع مشکلات مساجد ابراز کرد: در کنار حمایت از اقدامات فرهنگی، برنامههای مشخصی برای تعمیر، بازسازی و بهسازی مساجد داریم.
شیرزاد همچنین به مأموریت جذب جوانان و احیای کارکرد اجتماعی مساجد اشاره کرد و گفت: طرح شهید آرمان بهعنوان یکی از محورهای اصلی همکاری ما با قرارگاه ملی مسجد، در ۷۰۰ مسجد تهران اجرا شده است.
رئیس مرکز فعالیتهای دینی در تبیین اهداف طرح شهید آرمان گفت: این طرح با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و با هدف پیوند مسجد و مدرسه، تربیت نسل آگاه و متعهد و شبکهسازی فرهنگی در محلات اجرا میشود. تاکنون بیش از ۷۰۰ مسجد و ۷۲۰ مدرسه در قالب طرح آرمان فعال شده و بیش از ۳۰۰ هزار دانشآموز در این برنامهها حضور یافتهاند.
