اجرای طرح آرمان ۶ در مساجد و مدارس تهران با همکاری شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم افزایی اعضای ستاد شهید آرمان با توکلی زاده معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، در سالن همایش ایوان شمس برگزار شد.

در این نشست که با حضور رابطین برادر و خواهر ستاد شهید آرمان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برگزار شد، بر لزوم انسجام فعالیت‌های فرهنگی-تربیتی با محوریت نوجوان در سطح مساجد تهران تأکید شد.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام و المسلمین شیرنژاد، ضمن تقدیر از فعالین فرهنگی مساجد و رابطین مناطق ستاد آرمان، برنامه‌های فرهنگی و تربیتیِ شهید آرمان علی وردی «آرمان ۶»، به‌صورت رسمی از آبان ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز فعالیت‌های دینیِ شهرداری تهران، با اشاره به مگاپروژه‌های مردمی‌سازیِ فرهنگی و اجتماعی که در قرارگاه تعلیم و تربیتِ شهید آرمان علی وردی در حال اجراست، گفت: هم اکنون بیش از ۱۰ مگاپروژه با محوریت مردمی‌سازیِ فرهنگی و اجتماعی شهر تهران برنامه‌ریزی شده و امیدواریم به زودی در سطح محلات به واسطه مساجد تهران عملیاتی شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرنژاد افزود: تمامی ابعاد از جمله ساختارها، ضرورت‌ها، الزامات، اهداف برنامه‌ها، میزان مخاطبان و نحوه پوشش رسانه‌ای این برنامه‌ها مطرح و بررسی شده است و إن شاءالله به زودی در قالب طرح ۶ اجرایی می‌شوند.

همچنین در ادامه این جلسه، توکلی زاده، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، با اشاره به خیرات و برکات طرح شهید آرمان، گفت: بحمدالله پس از گذشت دو سال از طرح آرمان، شاهد شکوفایی و رونق مساجد تهران هستیم که این مهم را مدیون برکات این طرح مبارک میدانیم.

وی در ادامه با تأکید بر استمرار این طرح، در قالب طرح آرمان ۶، تصریح کرد: همکاری با ستاد آرمان جهت اجرای «طرح آرمان ۶» به کلیه ادارات و دستگاه‌های شهرداری تهران و کمک به عملیاتی کردن آن، اعلام شده است.

لازم به ذکر است، در پایان این جلسه، بر لزوم هم افزایی هرچه بیشتر نهادهای فرهنگی جهت کمک به طرح آرمان برای تقویت مساجد تهران، تأکید شد.