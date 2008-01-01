پرتره دیگری از امام راحل بر پرده بوم نقش بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر جماران، این اثر هنری با مطالعه و بررسی دقیق از بین عکس های بنیانگذار جمهوری اسلامی انتخاب و با روش هایی بدیع و خلاقانه آفریده شده است.

استاد کیخسرو خروش از بزرگترین استادان خط نستعلیق معاصر به ویژه در عرصه کتابت است و آثار خوشنویسی او در سه دهه گذشته مورد اقبال خاص و عام بوده است.

کتابت دیوان حافظ، فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر، وصیت نامه امام، خسرو و شیرین نظامی، چهارمقاله عروضی سمرقندی ومثنوی پیروجوان از جمله آثار هنری استاد خروش در حوزه خوشنویسی است.

استاد کیخسرو خروش در هنر نقاشی به ویژه در تصویرگری از چهره نیز مهارتی منحصر به فرد دارد. پرتره های او سحرانگیز و زنده اند و هر بیننده ای را تحت تأثیر قرار می دهند.

خروش نقاشی را نزد استاد حیدریان آموخته و حیدریان از پروردگان مکتب کمال الملک است از این رو آثار این چهره ماندگار هنر، اهمیت و منزلتی خاص دارد.

استاد خروش پرتره های متعددی را از امام خمینی(ره) بر پرده نشانده اما هر کدام از آنها، تازگی و ویژگی های ممتازی دارند. اثر اخیر در ابعاد 100 × 120 طراحی شده و هم اکنون در اختیار موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) می باشد.

گفتنی است، قرار است این اثر هنری ارزشمند در کنار مجموعه آثار برجسته هنرمندان معاصر در موزه حرم مطهر امام خمینی نگهداری و در معرض دید عموم قرار گیرد.