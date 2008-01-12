برق شهرستان املش قطع شد

محمد جعفر علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: پست 63 کیلولت برق املش به دلیل بارش شدید برف از مدار خارج شده و کل شهرستان املش بدون برق است.

وی افزود: یک اکیپ از ماموران برق استان در محل حاضر و درصدد رفع مشکل برق در منطقه هستند.

علیزاده خاطرنشان کرد: علی رغم بارش سنگین برف با تلاش ماموران راهداری و پلیس راه تمامی محورهای اصلی استان باز نگه داشته شده و فقط سه مسیر ارتباطی از جمله اسالم به خلخال و لونک به دیلمان و ماسوله مسدود است.

جانشین ستاد حوادث غیر مترقبه گیلان اظهارداشت: مشکل حادی در زمینه شبکه گاز در استان وجود ندارد، ولی برخی مناطق لاهیجان و تالش با محدودیت گاز به دلیل افت فشار مواجه هستند.

علیزاده بیان داشت: با تدابیرانجام شده در ستاد حوادث غیر مترقبه استان های شمالی کشور با حضور ریاست جمهوری، قطع پی در پی شبکه گاز که از دو روز قبل شروع شده بود مهار و معکوس شده است.

معاون استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه در خدمات عمومی و امنیت غذایی مشکلی در گیلان وجود ندارد، افزود: دربرخی از مناطق وزن برف از 150 کیلوگرم بر واحد سطح تجاوز کرده و ریزش ساختمان ها رو به تزاید است از این رو از صاحبان صنایع، مدیران اجرایی، مدارس، دانشگاهها، بخش های خصوصی و مردم خواست نسبت به برف روبی ساختمان ها قدام کنند.

علیزاده یادآورشد : مدارس، آموزشگاهها و ادارات غیرعملیاتی به دلیل صرفه جویی در سوخت کماکان در استان تعطیل هستند.