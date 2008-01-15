محمدمهدی عسگرپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: "با خانم والری لووازلو که یک تدوینگر فرانسوی است صحبت‌های اولیه را برای تدوین "هفت و پنج دقیقه" انجام دادم. وی یکی از تدوینگران حرفه‌ای سینمای فرانسه است که تاکنون جوایز معتبری نیز کسب کرده است."

نمایی از فیلم "هفت و پنج دقیقه"

وی در ادامه افزود: "امیدوارم شرایط سفر ایشان به ایران به زودی فراهم شود تا کار تدوین فیلم را آغاز کنیم. البته مقدمات سفر خانم لووازلو فراهم شده و به عقیده من اگر هم حضور ایشان به هر دلیل محقق نشد، حتما باید "هفت و پنج دقیقه" را یک فرانسوی که به این زبان مسلط است، تدوین کند."

عسگرپور تدوین این فیلم را بسیار مشکل دانست و گفت: "این فیلم به دلیل اینکه سه روایت مختلف را کنار هم دنبال می‌کند، تدوین بسیار مشکلی دارد. به همین خاطر این مرحله "هفت و پنج دقیقه" یکی از مهمترین بخش‌های آن محسوب می‌شود و حساسیتی ویژه دارد."

کارگردان پروژه سینمایی "هفت و پنج دقیقه" ادامه داد: "این فیلم با اینکه محصول مشترک است، اما باید ایرانی بودنش حفظ شود و البته برای مخاطب اروپایی نیز قابل فهم باشد. به همین دلیل احساس می‌کنم حضور ذائقه‌های مختلف کنار یکدیگر به فضای فیلم کمک زیادی می‌کند. مثلا تدوینگر می‌تواند فرانسوی باشد، اما یک ایرانی موسیقی متن آن را بسازد."

فیلم سینمایی "هفت و پنج دقیقه" مضمونی اجتماعی دارد و به موضوع مهاجرت می‌پردازد. این فیلم بر اساس فیلمنامه فرهاد توحیدی ساخته می‌شود و در آن بازیگرانی چون تام نوامبر، ایزابل پاسکو، لیندا بوئنی، سونیا سوری، ملینا مورس، میشل بئاتریکس، سوفیان ساتو، مروان مکتو و ویکتور براتوویک به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل تولید عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، صدابردار: عباس رستگارپور، طراح گریم: علی عابدینی، طراح صحنه و لباس: ملک‌جهان خزاعی، دکور: فیلیپ موران، مدیر تولید: کریستوفر ماسون، تهیه‌کننده: محمدرضا تختکشیان، محصول مشترک فرون‌تیر فرانسه، موسسه فرهنگی هنری سیمای مهر و موسسه آفتاب‌نگاران و روابط عمومی: افسانه فراهانی.