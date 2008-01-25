علمای مسلمان در محکومیت جنایات غزه فریاد بکشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه امروز تهران با اشاره به فرارسیدن ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهارداشت : پس از سالها رنج و زحمت و تلاش و خون دادن های بی شمار مردم در 22 بهمن 57 خداوند منت نهاد و این سیره و سنت همیشگی خداوند است.

دبیر شورای نگهبان گفت: باید قدر این نعمت را بدانیم و وظایفمان را نسبت به این پیروزی ادا کنیم.

امام جمعه موقت تهران خطاب به جوانان، دانش آموزان و دانشگاهیان یادآور شد: این آرامش و امنیت فعلی به راحتی به دست نیامده و شما باید تاریخ خود را مطالعه کنید و دوره 50 ساله قبل از انقلاب را بخوانید تا از وضع فرهنگ،اقتصاد و سیاست مردم در سالهای قبل از انقلاب مطلع شوید.

وی افزود: سیاست مملکت در آن روزها به دست دیگران بود و سفرای بیگانه در این کشور حکومت می کردند و کسی که حق رای نداشت ملت بود ، از هر جهت فحشا آزاد و مظلوم بی پناه بود و ظالم آزادانه از قدرت استفاده و ظلم می کرد.

آیت الله جنتی تصریح کرد : اما امروز به خواست خداوند در راس حکومت اسلامی فقیه عادل جامع الشرایط، مدیر و مدبر قرار گرفته و این در هیچ جای دنیا نیست و در گذشته نیز نبوده است این نعمت را خداوند نصیب کرده و به راحتی به دست نیامده است و مردم زحمت کشیده و آن را حفظ کردند .

دبیر شورای نگهبان خظاب به مردم خاطرنشان کرد: شما بودید که نگذاشتید ارزشها زیر پا گذاشته شود و انقلاب ما مانند انقلاب های فرانسه و روسیه از بین برنده ارزشها باشد ، شما پایداری کردید واین پایداری باید محفوظ بماند.

وی افزود : شما باید توطئه ها را بشناسید و از کسانی که در مسیر مستقیم حرکت کرده حمایت و از پیروان غرب دوری کنید آنگاه می توانید این انقلاب را آنچنان که حق شماست حفظ کنید.

آیت الله جنتی در ادامه سخنان خود به مسئله فلسطین و جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه اشاره کرد و یادآور شد: مسئله فلسطین مسئله روز ماست و مسئله ای است که هر دلی به درد نیاید آن دل سنگ است ، گویا ما نشسته باشیم و ببینیم کربلا و عاشورای دیگری در فلسطین به وجود آمده باشد.

خطیب نماز جمعه امروز تهران ادامه داد: باید گفت این سران کشورهای اسلامی چه می کنند؟ فقط پیشنهادی دادند که شورای امنیت بیانیه ای دهد و محکوم کند، که این کار را هم نکرد و آمریکا مانع شد.

وی افزود : واقعا سران کشورهای اسلامی باید به این مقدار اکتفا کنند؟ باید بر اینها گریه کرد. مگر شما وجدان ندارید مگر پیامبر شما نگفته کسی که نسبت به امور مسلمین بی تفاوت باشد مسلمان نیست اگر پیامبر را قبول دارید این پیامبر می گوید شما مسلمان نیستید.

آیت الله جنتی ادامه داد : ای علمای اسلام شما چه می کنید مگر قرآن و حدیث نمی خوانید مگر قرآن نمی گوید برای نجات مستضعفان به جنگ روید حال شما لازم نیست شمشیر بکشید اما فریاد بکشید راهپیمایی کنید صف آرایی کنید مانند مردم ما که همواره در این شرایط چنین می کنند.

وی با تشکر از رئیس جمهور به خاطر مذاکرات تلفنی با مقامات کشورهای اسلامی و تاکید وی بر تشکیل جلسه سازمان کنفرانس اسلامی، از مجلس شواری اسلامی نیز به خاطر حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در راهپیمایی روز چهارشنبه گذشته تشکر کرد.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: یک نفر نیست که از این مردم حمایت کند. ای مرگ بر آنان که در کنفرانس آناپولیس شرکت کردند و دهانشان را دوختند و برگشتند. مرگ بر شما که این قدر خوار و ذلیل هستید و رضایت آمریکا و بوش را بر رضایت خدا، پیامبر و مسلمانان و محرومان ترجیح دادید.

دبیر شورای نگهبان گفت: بوش در آستانه این جنایات در غزه به کشورهای اسلامی سفر می کند و در کشوری به وی شمشیر هدیه می دهند باید پرسید چرا این شمشیری که باید گردنش را با آن بزنید به وی تقدیم می کنید ؟ چرا وضعیت باید این چنین باشد؟ ما حرف خود را می زنیم و فریاد می زنیم کاری که از ما ساخته است این حمایت ها و تظاهرات است.

آیت الله جنتی افزود: این امتحان عجیبی برای همه است ، مطمئن هستم که آه این مظلومان دامن دشمن را می گیرد. امیدوارم روزی باشد و ببینیم که این سرزمین بیت المقدس فتح شود و مردم فلسطین جشن شادی بگیرند.

خطیب نماز جمعه امروز تهران در بخش دیگری از سخنان خود به سرمای بی سابقه در کشور و مشکلات به وجود آمده ناشی از آن اشاره کرد و گفت: عواقب تامین سوخت توسط گاز در کشور و قطعی آن باید سنجیده شود و مردم هم باید وسایل گرمایشی دیگر را در منازل پیش بینی کنند و بهترین کار دوگانه سوز کردن است.

وی تاکید کرد اتفاقات افتاده تجربه تلخی بود که باید سرمشقی باشد برای آینده که دیگر دچار این گونه مشکلات نشویم.

آیت الله جنتی همچنین از زحمات مسئولان در گازرسانی به مناطقی که دچار قطعی گاز شده بودند تشکر کرد و افزود: باید از راهداری و پلیس راه و دیگر مسئولان نیز تشکر کرد.

وی گفت : کسانی که سپاسگزاری نمی کنند خدا را نیز شاکر نیستند.

امام جمعه موقت تهران در خطبه اول نماز جمعه نیز با توجه به آغاز سال جدید قمری به تشریح ابعاد سیاسی ، دینی و اجتماعی هجرت پیامبر از مکه به مدینه پرداخت .