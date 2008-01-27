نفت 39.6 دلاری / رشد 66 درصدی بودجه عمرانی/ رشد 17 درصدی درآمدها

به گزارش خبرنگار مهر،محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 87 عصر امروز در جمع خبرنگاران از آغاز بررسی لایحه بودجه سال 87 کل کشور در نخستین روز قانونی کار کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد.

مفتح با بیان اینکه از تاریخ 23 بهمن ماه جاری گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مطرح می شود تا به تصویب برسد افزود: در جلسه امروز گزارش دولت در مورد کلیات بودجه مطرح شد.

وی ادامه داد: در این جلسه مرکز پژوهشهای مجلس در ابتدا گزارشی از کلیات بودجه ارائه کرد و سپس معاونت راهبردی رئیس جمهور گزارش از کلیت ، ساختار و ضرورت های بودجه مطرح و پس از آن معاون وی گزارش اجمالی تری در مورد تصویب بودجه ارائه و سئوال نمایندگان و پاسخ ها مطرح شد.

مفتح رقم بودجه عمومی که دولت در لایحه بودجه 87 پیشنهاد داده است را معادل 79 هزار و 287 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این رقم نسبت به رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه سال گذشته 15.6 درصد رشد دارد.

وی با بیان اینکه بودجه عمومی شامل دو قسمت منابع عمومی و بودجه اختصاصی است تصریح کرد: رقم منابع عمومی بیش از 72 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی بالغ بر 7 هزار و 253 میلیارد تومان است که جمع آنها بودجه عمومی را شامل می شود.

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس بودجه شرکت ها را بیش از 206 هزار میلیارد تومان و تصریح کرد: این رقم نسبت به رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه سال گذشته رشدی معادل 4/24 درصد دارد.

به گفته وی بودجه کل کشور 279 هزار میلیارد تومان است که دارای رشدی معادل 8/20 دهم درصد است.

وی میزان درآمدهای پیش بینی شده در بودجه 87 را 33 هزار و 666 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم 2/17 درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد.

مفتح درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده را 21 هزار و 656 میلیارد تومان با رشدی معادل 2/19 درصد نسبت به سال گذشته ذکر کرد.

وی مالیات عملکرد شرکت نفت را 3 هزار و 670 میلیارد تومان در لایحه بودجه با رشدی معادل 5/25 درصد نسبت به پیش بینی سال گذشته دانست و گفت: سود سهام شرکت ملی نفت نیز 5 هزار و 872 میلیارد تومان است که بیش از صد درصد (123درصد) رشد دارد.

مخبر کمیسیون تلفیق لایجه بودجه 87 در مورد پیش بینی واگذاری دارایی های سرمایه ای لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: رقمی معادل 17 هزار و 320 میلیارد تومان در لایحه پیش بینی شده که حدود 8 دهم درصد نسبت به عملکرد سال 86 کاهش دارد.

مفتح منابع حاصل از نفت را 14 هزار و 51 میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: این رقم دارای 6 دهم درصد رشد نسبت به پیش بینی سال گذشته است.

وی رقم پیش بینی شده برای فروش اوراق مشارکت را چهار صد میلیارد تومان را رشد منفی 1/11 درصد ذکر کرد و گفت: بر اساس احکام برنامه چهارم باید به سمت کاهش منابع حاصل از فروش این اوراق برویم به نحوی که در پایان برنامه به رقم صفر از این جهت برسیم که دولت این موضوع را مد نظر قرار داده است.

وی رقم پیش بینی شده برداشت از حساب ذخیره ارزی و تعهدات ارزی کشور را رقمی معادل 976 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به پیش بینی عملکرد در لایحه بودجه 86 دارای 1/21 درصد کاهش است.

مفتح در مورد طرح های عمرانی دولت گفت: 9 هزار و 231 میلیارد تومان در لایحه برای برداشت از حساب ذخیره ارزی پیش بینی شده که 8/18 درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است.

وی تصریح کرد: دولت برای مقاوم سازی مدارس هزار میلیارد تومان معادل رقم پیش بینی شده سال 86 در نظر گرفته است.

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به قانون مجلس در خصوص اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به مناطق محروم اظهار داشت: دولت 890 میلیارد تومان برای این منظور در لایحه در نظر گرفته است.

وی در مورد واگذاری شرکت های دولتی اظهار داشت: رقم این واگذاری 4 هزار و 200 میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به عملکرد سال 86 حدود 20 درصد افزایش دارد .

به گفته وی مصارف بودجه 72 هزار میلیارد تومان معادل درآمدهاست که 15 درصد رشد دارد .

مفتح ادامه داد: بودجه جاری پیش بینی شده دولت نیز 41 هزار و 200 میلیارد تومان است که دارای 4/5 درصد رشد است . یعنی سیاست های انقباضی متنوع با تورم دیده شده است .

وی بودجه عمرانی را معادل 24 هزار و 140 میلیارد تومان اعلام کرد که 7/65 درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال 86 دارای رشد است.

مفتح در مورد قیمت نفت در لایحه بودجه 86 اظهار داشت: برای محاسبات شرکت نفت، درآمد مالیات این شرکت ، سود سهام و ... قیمت نفت بر مبنای 55 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: رقم هر بشکه نفت معادل 6/39 دلار در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است یعنی اگر نفت در هر بشکه بیش از این رقم به فروش برود مازاد آن به حساب ذخیره ارزی وارد می شود که این رقم در لایحه بودجه سال 86 معادل 3/35 دلار برای هر بشکه بوده است.