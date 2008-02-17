سرنوشت رسوب کالا در بنادر/ جریمه های سنگین برای احتکار کنندگان کالا

به گزارش خبرگزاری مهر ، واردات بیش از 90 درصد از کانتینرهای کشور از طریق بندر شهید رجایی انجام می شود و این بندر ظرفیت نگهداری حدود 105 هزار کانتینر را دارا می باشد.

براساس قوانین مرسوم در بنادر حدود 60 درصد از این ظرفیت که تقریبا حدود 60 هزار کانتینر است، باید مورد استفاده قرار گیرد اما در حال حاضر بیش از 85 هزار کانتینر در بندر شهید رجایی وجود دارد که 25 هزار کانتینر بیش از ظرفیت این بندر است.

دستور رئیس جمهور

مشکل رسوب کالا در بندر شهید رجایی که با توجه به افزایش ورود کالا به این بندر در یک ماهه پایان سال و متوقف شدن فرآیند خروج کالا از این بندر از اول تا بیستم فروردین ماه سال آینده ، شدت خواهد یافت.

با دستور رئیس جمهور برای بررسی دلایل و رفع مشکلات موجود به سازمانهای ذی ربط، این موضوع مورد تحلیل جدی قرار گرفته است و از آن جایی که ظرفیت بندر شهید رجایی در حجم تعیین شده به صورت ثابت باقی خواهد ماند و از شدت واردات کالا به این بندر نیز کاسته نخواهد شد، کلیه راهکارها باید بر تسریع روند خروج کانتینرهای کالا از این بندر متمرکز شود.

البته رئیس جمهور در دستور خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای مربوطه خواسته است تا راهکارهای برون رفت از این مشکل سریعتر اتخاذ شود.

اعمال جریمه های سنگین برای عدم خروج کالا

عضو هیئت عامل و معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر وکشتیرانی در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: سازمان بنادر موظف به پذیرش کالا است اما خروج کالا به سازمانهای مختلفی مربوط می شود که کلیه این سازمانها تحت نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی نیستند.

وی افزود: بر اساس ماده قانون مصوب سال 1359 در مجلس شورای اسلامی در شرایطی که در نقاط مرزی ، تراکم کالا وجود داشته باشد، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ، این کالاها به صورت ترانزیت اداری و بدون حضور صاحبان کالا به سایر گمرکات کشور منتقل می شوند و این مصوبه بندر شهید رجایی به اجرا در خواهد آمد.

ساطعی ادامه داد: علاوه بر راهکار فوق ، در صورت تصویب نهایی برای صاحبان کالاهایی که با وجود آماده بودن مستندات اقدام به خروج کالاهای خود از بنادر نمی کنند، جریمه های بسیار سنگینی در نظر گرفته و اعمال خواهد شد.

معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان نبادر و کشتیرانی ابراز داشت: طبق مصوبه سال 1373 هیئت وزیران، دستگاههای دولتی با حداقل اسناد قادر به ترخیص کالاهای خود از بنادر هستند و در صورت موافقت از سوی مقامات مربوطه بخش خصوصی نیز قادر به استفاده از این امکان خواهد بود و با حداقل اسناد و سپردن تضمین قادر به خروج کالاهای خود خواهد بود.

کالاهای بندر شهید رجایی به سایر بنادر منتقل می شود

همچنین مدیر کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان نیز از هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی ، راه آهن جمهوری اسلامی و گمرک برای خروج کالا از این بندر خبر داد و گفت: برای جلوگیری از تشدید روند رسوب کالا در بندر شهید رجایی برخی از کانتینرها به وسیله کشتی به بندر امام منتقل از آنجا به وسیله راه آهن به ایستگاههای آپرین تهران و ساوه منتقل خواهند شد.

محمد رضا اشکریز در گفتگو با مهر افزود: اطلاعیه های متعددی از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی وگمرک برای صاحبان کالا منتشر شده است تا در فرصت باقی مانده به خروج کالای خود از بندر شهید رجایی اقدام نمایند تا به سرعت تخلیه و بارگیری کشتی ها لطمه وارد نشود.

وی تصریح کرد: به دلیل متراکم شدن کالا در بندر شهید رجایی برای خروج کالاها از کشتی ها ناچار هستیم که کشنده را به محلهای دورتر از لنگرگاه ارسال نماییم.

اشکریز خاطرنشان کرد: طبق قوانین بنادر در سایر کشورها صاحبان کالا باید ظرف 3 تا 10 روز اقدام به خروج کالاهای خود از انبارهای بنادر کنند و در غیر این صورت مشمول جریمه های بسیار سنگینی می شوند اما در ایران این قانون اعمال نمی شود و صاحبان کالا بین 4 تا 8 ماه با تعرفه های بسیار پایین قادر به استفاده از انبارهای بنادر هستند به همین دلیل عجله ای برای خروج کالاهای خود نشان نمی دهند.

عملکرد گمرک

در این میان، مدیر کل گمرک استان هرمزگان نیز در گفت و گو با مهر از فعالیت 24 ساعته گمرک این استان برای شتاب بخشیدن به روند ترخیص کالا خبر داد و گفت: سیستم گمرک برای صدور اسناد ترخیص کالا به صورت مکانیزه انجام می شود. با این حال گمرک با افزایش تعداد پرسنل خود و فعالیت شبانه روزی قصد دارد شرایط صدور مستندات برای صاحبان کالا را تسریع کند.

وی ادامه داد: باید قوانین بسیار سخت گیرانه ای برای کالاهایی که بیش از 4 ماه در انبارهای بنادر باقی می مانند وضع شود تا صاحبان کالا برای ترخیص به روند فعالیت های خود شتاب بدهند.

کاویانی ابراز داشت: درحال حاضر روزانه 2 هزار کامیون از دربهای گمرک ترخیص می شوند که حاکی از شتاب فعالیت این بخش برای جلوگیری از روند تشدید رسوب کالا در بندر شهید رجایی است.

بررسی موارد فوق بیانگر آن است که در صورت حفظ شرایط موجود طی اسفند ماه و 20 روز نخست فروردین ماه سال آینده روند رسوب کالا در بندر شهید رجایی شدت بیشتری خواهد یافت؛ مگر آن که با اعمال احکام ضربتی ، زمینه خروج کالاها از این بندر با همکاری سازمانهای مربوطه فراهم شود.