به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله شاعلیا با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده در بندر شهید رجایی در ایام جنگ رمضان اظهارکرد: یکی از اقدامات مهم در این بازه زمانی، بهرهگیری از ظرفیت حملونقل ریلی به منظور تسریع در خروج مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات کشور بود.
وی ادامه داد: در همین راستا و با تعامل و هماهنگی صورت گرفته با راهآهن جمهوری اسلامی ایران، دو فروند کشتی تخلیه شده و محمولههای آنها از طریق حمل یکسره ریلی به استانهای هدف ارسال شد که این اقدام نقش مهمی در تسریع روند تأمین مواد اولیه صنایع و استمرار چرخه تولید ایفا کرد.
معاون اقتصادی و بندری ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین تسریع در روند ترخیص خودروهای وارداتی و ترانزیتی را از دیگر اقدامات مهم در بندر شهید رجایی در ایام یاد شده عنوان کرد و افزود: با تلاش و هماهنگی دستگاههای ذیربط و با پشتیبانی دستگاه قضایی، روند ترخیص و جابهجایی خودروها با هدف صیانت از داراییهای صاحبان کالا با سرعت و شتاب بیشتری انجام شد.
شاعلیا در ادامه با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده برای جابهجایی سایر کالاها در محدوده بندر شهید رجایی افزود: اجرای سیاست اصل پراکندگی کالا در نقاط مختلف بندر به منظور مدیریت بهینه فضا و تسهیل در عملیات بندری از دیگر اقدامات انجام شده بود.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت و همراهی تمامی ارگانهای مرتبط، صاحبان کالا و فعالان بخش خصوصی نقش مؤثری در تحقق اهداف تعیین شده و تداوم روان عملیات بندری در بندر شهید رجایی داشته است.
