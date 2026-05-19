۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

تسریع در تخلیه کالا در بندر شهید رجایی با بهره‌گیری از ظرفیت ریلی

بندرعباس-معاون اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات در بندر شهیدرجایی طی جنگ رمضان خبر داد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی در تسریع کالاها موثر بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله شاعلیا با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده در بندر شهید رجایی در ایام جنگ رمضان اظهارکرد: یکی از اقدامات مهم در این بازه زمانی، بهره‌گیری از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی به منظور تسریع در خروج مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات کشور بود.

وی ادامه داد: در همین راستا و با تعامل و هماهنگی صورت گرفته با راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، دو فروند کشتی تخلیه شده و محموله‌های آن‌ها از طریق حمل یکسره ریلی به استان‌های هدف ارسال شد که این اقدام نقش مهمی در تسریع روند تأمین مواد اولیه صنایع و استمرار چرخه تولید ایفا کرد.

معاون اقتصادی و بندری اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین تسریع در روند ترخیص خودروهای وارداتی و ترانزیتی را از دیگر اقدامات مهم در بندر شهید رجایی در ایام یاد شده عنوان کرد و افزود: با تلاش و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و با پشتیبانی دستگاه قضایی، روند ترخیص و جابه‌جایی خودروها با هدف صیانت از دارایی‌های صاحبان کالا با سرعت و شتاب بیشتری انجام شد.

شاعلیا در ادامه با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده برای جابه‌جایی سایر کالاها در محدوده بندر شهید رجایی افزود: اجرای سیاست اصل پراکندگی کالا در نقاط مختلف بندر به منظور مدیریت بهینه فضا و تسهیل در عملیات بندری از دیگر اقدامات انجام شده بود.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت و همراهی تمامی ارگان‌های مرتبط، صاحبان کالا و فعالان بخش خصوصی نقش مؤثری در تحقق اهداف تعیین شده و تداوم روان عملیات بندری در بندر شهید رجایی داشته است.

کد مطلب 6834444

