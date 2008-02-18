شیوع بیماری خوش خیم پروستات با افزایش سن در مردان

دکتر سیدجلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بزرگی خوش‌ خیم پروستات به عنوان بیماری شایع مردان مسن یاد کرد و گفت: در اثر بزرگ شدن پروستات، مجرای ادرار تحت فشار قرار گرفته و راه خروجی ادرار مسدود می‌ شود.

وی با عنوان این مطلب که تا کنون علت بزرگ شدن پروستات مشخص نشده است، افزود: شیوع این بیماری با افزایش سن بیشتر می‌ شود، به طوری‌ که بیش از 50 درصد مردان بالای 50 سال و 90 درصد بیماران بالای 80 سال مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات هستند.

حسینی از کاهش فشار و قطع و وصل شدن جریان ادرار، تاخیر در شروع ادرار، نیاز به تخلیه مکرر ادرار و احساس باقی ماندن ادرار در مثانه و... به عنوان علائم این بیماری نام برد و گفت: علائم بزرگی خوش خیم پروستات به علت فشار پروستات بر مجرای ادراری ایجاد می‌ شود.

رئیس انجمن علمی اورولوژی ایران تاکید کرد: بیمارانی که این علائم را دارند، باید به متخصص اورولوژی مراجعه نموده و تحت معاینه و بررسی قرار گیرند.

وی؛ انسداد کامل راه خروج و بند آمدن ادرار، خونریزی ادراری، تشکیل سنگ مثانه، عفونتهای ادراری، نارسایی کلیه و از کار افتادن مثانه را، از عوارض عدم درمان این بیماری عنوان کرد.

حسینی، از درمان دارویی و جراحی به عنوان دو روش درمان بیماری بزرگی خوش خیم پروستات یاد کرد و افزود: عفونتهای مکرر ادراری، سنگ مثانه، خونریزی ادراری و عدم پاسخ به درمان دارویی، موجب می شود که از روش جراحی برای درمان این بیماری استفاده شود.

به گزارش مهر، پنج شنبه اول اسفند ماه به عنوان روز ملی سلامت مردان نام گذاری شده است.