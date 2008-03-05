کنسرت سه گانه گروه "شیدا" اردیبهشت 87 برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی "بازسازی شیدا" به خوانندگی امیر اثنی عشری به عنوان نخستین گروه اجرای برنامه دارد این گروه قطعاتی بازسازی شده از آثار درویش خان و علی اکبر شیدا در آواز ابوعطا را اجرا می کنند و "امیر حسین شریفی"،"آرش غفاری" تار و "ماهیار تمسکنی" سنتور،"هوشمند عبادی" نی ، "رضا پرویزاده" کمانچه و " احمد مستنبط " تنبک از جمله نوازندگان گروه موسیقی "بازسازی شیدا" هستند.

در بخش دیگر از سلسله اجراهای گروه موسیقی شیدا گروه موسیقی "بانوان شیدا"به خوانندگی علیرضا شاه محمدی، قطعاتی ازآثار منتشر نشده لطفی را در دستگاه ماهور اجرا می کنند؛در این گروه "بهاره فیاضی" ، "ساناز ستار زاده" و " هنگامه مشهدی الاصل " تار ،"سپیده مشکی" سه تار،"آزاده شمس"، قیچک،"بهنوش بهنام نیا" کمانچه ،"بهناز بهنام نیا"و"نیره فخری"عود ،"نسترن سادات هاشمی" سنتور ، "گهرنازمسائلی" تنبک،"نفیسه طباطبائی" نی ، "المیرا نصیری" دف می نوازند.

بخش اصلی این کنسرت به اجرای گروه موسیقی "شیدا" به خوانندگی محمد معتمدی اختصاص دارد؛ این گروه برخی از آثار جدید محمدرضا لطفی را در مایه دشتی اجرا می کند و "فرخ مظهری" نوازنده تار ، حمید سکوتی " سه تار ،" آریا محافظ" سنتور، " هادی آذر پیرا" عود از جمله نوازندگان این گروه هستند.

همچنین "فرهاد زالی " و "هوشمند عبادی " نی، "حمید خبازی"،"پویان بیگلر و "مازیار شاهی " تار و"آرش کامور"،"روزبه اسدیان" و "حمیدرضا خلعتبری " کمانچه نوازان شیدا را تشکیل می دهند.