شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کیش آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جزیره کیش با حضور دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه، مهندس مجید شایسته مدیر کل منطقه آزاد کیش، دکتر مرضیه وحید دستجردی رئیس شعبه بین المللی دانشگاه در کیش، معاونین و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه و دانشجویان اولین دوره پذیرفته شدگان در این رشته ها امروز به طور رسمی کار خود را آغاز می کند.

ثبت نام دانشجویان اولین دوره پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کیش از روز گذشته دوم اسفند آغاز شده است و کلاس ها از روز شنبه چهارم اسفندماه دایر خواهد شد.

شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه آزاد کیش برای پذیرش رشته های دکترای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به استناد موافقت اصولی شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت تأسیس شده است.

پذیرش در این واحد دانشگاهی با اعلام عمومی از طریق رسانه های جمعی و سایتهای مربوطه و از طریق آزمون سراسری سال 86 صورت گرفت و پس از اعلام نتایج اولیه پذیرفته شدگان نهایی جهت شرکت در این دوره ها تعیین شدند.

محتوای آموزشی دوره ها در کیش مطابق مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور خواهد بود و در پایان دوره به دانش آموختگان این رشته ها، مدرک تحصیلی مشابه دیگر دانشجویان با عنوان و مهر واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعطا خواهد شد.

بر اساس این گزارش در نخستین دوره پذیرش دانشجو در شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جزیره کیش 150 دانشجو در سه رشته پزشکی دندانپزشکی و داروسازی پذیرفته شده اند.