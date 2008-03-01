نخستین پیاده روی فضایی تاریخ برنامه های فضایی چین

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام عالی رتبه برنامه های فضایی چین گفت: فضاپیمای شنزوی 7 اواخر سال جاری میلادی و از مرکز پرتاب ماهواره ای ژوکوان این کشور راهی فضا می شود.

به گفته وی فضانوردان چینی در این ماموریت تاریخی برای نخستین بار از فضاپیمای خود خارج شده و اولین پیاده روی فضایی تاریخ برنامه های فضایی این کشور را انجام خواهند داد.

این فضاپیما همچنین ماهوراه کوچک نظارتی را با خود به فضا می برد. دانشمندان چینی از این ماهواره برای بررسی دقیق و کنترل لحظه به لحظه عملکرد فضاپیمای شنزوی 7 استفاده خواهند کرد.

بر اساس گزارش شینهوا، پرتاب فضاپیمای شنزوی 7 سرآغازی بر دور دوم برنامه فضایی سه مرحله ای چین خواهد بود.

در این مرحله (مرحله دوم) چین آزمایشگاه فضایی را در مدار زمین قرار می دهد و طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته فضانوردان می توانند برای مقاطع کوتاه زمانی در این آزمایشگاه حضور داشته باشند.