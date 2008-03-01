پیش بینی حضور بیش از یک میلیون مسافر در جزیره قشم

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، محمدابراهیم لاریجانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با راه ‌اندازی سه هتل آپارتمان جدید طی چند ماه گذشته، ظرفیت هتل‌های قشم به بیش از دو هزار و 800 تخت در حال حاضر رسیده و اقدامات ویژه ای برای استقبال و اسکان مناسب مسافرین نوروزی ساماندهی شده است.

وی افزود: مسافران نوروزی امسال نیز می‌ توانند با اتومبیلهای شخصی خود به این جزیره مسافرت کنند و شناورهای ویژه جدیدی نیز به محور بندر پل بندر لافت افزوده شده تا میزان تردد در ساعات اوج حضور مردم افزایش یافته و با ایمنی بیشتری حمل و نقل مسافرین صورت گیرد.

معاون سیاحتی منطقه آزاد و تجاری قشم با اشاره ه به پتانسیلهای ویژه گردشگری در این جزیره یادآور شد: جنگلهای حرا یا مانگرو، غارهای خربس و نمکدان، اسکله لافت، سایت تخم‌گذاری لاک پشت‌ها، دره ستاره‌ها، دره چاهکو و قلعه پرتغالی‌ها، بازارهای متعدد تجاری شهر قشم و درگهان در سراسر وسعت یک هزار و 500 کیلومتر مربعی این جزیره از جمله مکانهای تفریحی هستند که مسافرین می توانند برای بازدید از آنها برنامه ریزی کنند.

لاریجانی از تشکیل پلیس یاران جوان با هماهنگی نیروی انتظامی باهدف افزایش ضریب امنیتی در ایام نوروز به‌ عنوان تمهیدات سفرهای نوروزی شهرستان قشم یاد کرد و افزود: طرح‌های بازسازی و زیباسازی شهری ویژه ایام نوروز که شامل احداث فازهای سوم تا پنجم پارک خانواده از دیگر اقدامات رفاهی برای مسافران نوروزی است که تلاش شده با بهره برداری از طرحهای ویژه نورپردازی سطح شهر قشم در ایام نوروز نیز بهسازی و ایجاد فضای سبز چهره مناسبی را برای دیدن مردم از این جزیره فراهم کرد.