به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در راستای تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب در برپایی مراسم سوگواری در روز 28 صفر به منظور بزرگداشت شان و منزلت پیامبر اعظم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، مراسمی با همکاری هیئت رزمندگان اسلام از ساعت 30/9 لغایت 11 صبح جمعه هفدهم اسفند ماه در میدان فلسطین برپا می شود.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است "مراسم مذکور که با حضور نیروهای مسلح از سپاه، ارتش و بسیج و نیروهای انتظامی برگزار می شود، وحدت مسلمانان در واپسین روزهای سال "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" به نمایش در می آید و میدانی برای اعلام انزجار از اهانت کنندگان به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) و محکوم کردن جنایات فجیع و ددمنشانه رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی دفاع غزه به ویژه کودکان معصوم فلسطینی و محکومیت قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت خواهد بود".