بهره برداری از نخستین زمین استاندارد گلف / راه اندازی هیات های گلف در 17 استان

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی اسحاقی در جلسه کمیته های این فدراسیون ضمن تشکر از فعالیت های صورت گرفته در سال جاری و اجرای تمامی برنامه های فدراسیون براساس تقویم ورزشی گفت: هم اکنون در استانهای تهران، خوزستان، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، قم، لرستان، گیلان، کرمانشاه، سمنان، کرمان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، همدان، اردبیل ، زنجان و گلستان هیات های گلف راه اندازی شده که در 10 استان آموزش گلف آغاز شده است.

وی با اشاره به راه اندازی 10 زمین آموزشی گلف طی سه سال اخیر گفت: تاکنون 14 هزار نفر در 18 زمین ، رنج آموزشی، زمین مینی گلف و دو آکادمی گلف ( زمین های گلف مجموعه ورزشی انقلاب، اهواز، مسجدسلیمان، آبادان، قم، مشهد، اصفهان، شیراز، دهکده ورزشی چهارباغ کردان و رنج های آموزشی و مینی گلف شهرداری منطقه 19 تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ، پارک کیو خرم آباد، پارک باغ میشه تبریز، نی ریز فارس، صدا و سیمای تهران، مینی گلف مجموعه انقلاب و دو آکادمی مجموعه فرهنگی چمران و مجتمع زیتون شهرک غرب) آموزش گلف دیده اند.

وی اظهار داشت: سال آینده نخستین زمین استاندارد گلف در کیش راه اندازی و درصدد راه اندازی زمین های گلف استاندارد توسط بخش خصوصی و دولتی در ایران هستیم تا میزبانی مسابقات جهانی و آسیایی را بگیریم.

اسحاقی گفت: سه جشنواره مینی گلف برای نخستین بار در کشور در سال جاری برگزار شده است که در این جشنواره ها خانواده ها با ورزش گلف آشنا شده و به رقابت پرداختند.

رئیس فدراسیون گلف اظهار داشت: در بخش قهرمانی نیز امسال برای اولین بار لیگ کشوری گلف در دو گروه دسته یک و دو با حضور 12 تیم آغاز شده است و گلف بازان در سال جاری برای اولین بار در سه جام دوستی ایران و کره جنوبی ، جام فجر و جام فتح خرمشهر به رقابت پرداختند و در جام حسین پور نیز 23 تیم بانوان و آقایان در مسجدسلیمان به رقابت پرداختند.

وی اظهار داشت: امسال برای نخستین بار مسابقات شات( ضربات بلند) و پات ( ضربه کوتاه) برای بانوان و آقایان استانهای تازه فعال شده در مشهد و قم برگزار و نخستین دوره مسابقات دختران و پسران آموزشگاههای تهران برگزار شد.

