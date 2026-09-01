رضا محمودی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان قاین به عنوان میزبان مسابقات گلفکروکت منطقه دو کشور در دو بخش آقایان و بانوان انتخاب شد.
وی خاطرنشان کرد: این دوره از رقابتها با حضور ورزشکاران و تیمهای مدعی از استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به میزبانی شهرستان قاین برگزار میشود.
محمودی زاده تصریح کرد: خراسان جنوبی در این دوره از مسابقات که بهطور همزمان در چهار منطقه کشور برگزار میشود، بیشترین سهمیه تعداد تیم را در هر دو بخش آقایان و بانوان به خود اختصاص داده است.
وی درباره مسیر صعود و سهمیه تیمهای شرکتکننده در این رقابتها اظهار کرد: براساس برنامهریزی انجامشده، از میان تیمهای حاضر در این منطقه، در بخش آقایان دو تیم برتر جواز صعود به لیگ برتر کشور را کسب خواهند کرد و در بخش بانوان نیز دو تیم برتر راهی لیگ دسته یک کشور میشوند.
رئیس هیئت گلف خراسان جنوبی با بیان اینکه این رقابتها روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته به میزبانی قاین برگزار میشود، افزود: شهرستان قاین با برخورداری از زمینهای اختصاصی و استاندارد گلفکروکت، از تمامی شرایط و امکانات لازم برای میزبانی شایسته این رویداد معتبر منطقهای برخوردار است.
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