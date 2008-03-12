رئیس هیئت مدیره اتحادیه شرکت تعاونیهای ناشران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : همان طور که می‌دانید امسال اتحادیه تنها مسئول برگزاری بخش ناشران عمومی است و بخشهای دیگر از بخش داخلی به انجمنهای مربوطه واگذار شده است. ثبت نام از ناشران بخش عمومی همچنان ادامه دارد و خوشبختانه نمایشگاه بیست و یکم با استقبال خوبی از سوی ناشران مواجه شده است.

حسین معینی درباره فضای اختصاص یافته به بخش ناشران عمومی در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت : هنوز این مسئله به صورت دقیق مشخص نیست اما طبق گفته دوستان وزارت ارشاد این موضوع تا پیش از پایان سال به صورت دقیق مشخص می‌شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه شرکت تعاونیهای ناشران کشور درباره جانمایی بخشهای مختلف نمایشگاه نیز گفت: فقط می‌دانم که ناشران عمومی مثل سال گذشته در محل شبستان مصلی مستقر می‌شوند. البته قرار است بخشی از فضای شبستان نیز به ناشران دانشگاهی داده شود.

معینی درباره وضعیت طراحی نقشه غرفه‌ها و زمان تحویل آنها گفت : کارهای عمرانی مربوط به آماده‌سازی مصلی هم اکنون در حال اجراست و با توجه به هماهنگیهای خوبی که میان مسئولان وزارت ارشاد و مصلی صورت گرفته قرار است امسال سالنها خیلی زودتر در اختیار مجریان قرار گیرد. انشاءالله کار غرفه‌بندی و آماده‌سازی سالنهای بخش داخلی از اواخر فروردین آغاز می‌شود و به هر یک از ناشران درخواست کننده بر اساس میزان کل فضایی که بخش عمومی اختصاص یافته و همچنین تعداد عناوین کتاب منتشر شده غرفه اختصاص داده می‌شود.