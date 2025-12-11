سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه محورهای مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد باز هستند و تردد در حال انجام است، به جز گردنه بیژن در محور سی‌سخت به پادنا که تا اوایل بهار به دلیل شرایط جوی بسته خواهد بود.

وی با بیان اینکه در گردنه باباحسن محور یاسوج – اقلید و گردنه جوخانه در مسیر چرام – یاسوج در مقاطعی بارش برف گزارش شده است، افزود: عملیات برف‌روبی در حال انجام است اما رانندگانی که قصد سفر به مناطق اقلید یا مسیرهای یاد شده را دارند باید تجهیزات زمستانی خود از جمله زنجیر چرخ، بخاری خودرو و برف‌پاک‌کن را بررسی کنند و با احتیاط کامل تردد داشته باشند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد همچنین از ریزش سنگ در برخی محورهای کوهستانی استان خبر داد و گفت: در مسیر گردنه باباحسن یاسوج و گردنه مله‌شوره در محور یاسوج – شیراز مواردی از ریزش سنگ وجود دارد، بنابراین رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از توقف در این نقاط خودداری کنند.

وی تصریح کرد: در صورت وقوع هرگونه حادثه، رانندگان فوراً با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند تا اقدامات لازم انجام شود.

سرهنگ دانایار اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ‌گونه تصادف منجر به فوت در محورهای استان گزارش نشده و تنها یک تصادف منجر به جرح با ۵ نفر مصدوم ثبت شده است.