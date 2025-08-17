به گزارش خبرنگار مهر، تابستان فصل سرگرمی و فعالیت و تفریح است، اما در میانه این فعالیتها موضوع مهمی را باید به خاطر داشت و آن مراقبت از پوست و آفتاب سوختگی در مقابل آفتاب سوزان تابستان است. آفتاب سوختگی روشهای درمانی متعددی دارد، اما یکی از بهترین و کم عارضهترین راههای درمان آفتاب سوختگی و جوان سازی پوست، تهیه ماسکهای گیاهی است.
در پوست بدن همه ما مادهای به نام ملانین قرار دارد و همین ملانین است که به پوست رنگ میبخشد. تجمع ملانین در افرادی که دارای پوست تیره هستند نسبت به افرادی که پوست روشنی دارند؛ بیشتر است. در بدن ما سلولهایی به نام «ملانوسیت» وجود دارند که از طریق پیدایش یا تولید «ملانوزوم» تولید کننده ملانین هستند.
بدن انسان ملانین را برای حفاظت و جلوگیری از آسیب دیدگی لایههای عمیقتر پوست تولید میکند. زمانی که برای طولانی مدت و بیش از اندازه در معرض اشعههای UV قرار میگیرید، پوستتان ملانین بیشتری تولید میکند تا به این ترتیب از وقوع آسیب جلوگیری کند؛ این روش مکانیسمهای دفاعی و طبیعی بدن ما است.
این تولید اضافی یا بیش از حد ملانین باعث تغییر رنگ پوست میشود، در نتیجه افرادی که دارای پوست تیره هستند، پوستشان قهوهای پررنگ و افراد دارای پوست روشن، پوستشان قرمز خواهد شد. علاوه بر این سوختگی یا آفتاب سوختگی به خودی خود هم میتواند باعث ایجاد کک و مک یا ایجاد لکههای ناهموار با رنگهای متفاوت نسبت به پوست شود. با این وجود مجاورت متعادل و در حد متوسط پوست با نور خورشید نه تنها زیان بار نیست، بلکه مفید هم هست و باعث تولید و تأمین ویتامین D لازم برای بدن میشود.
ماسک زعفران و شیر
قرنها است که از زعفران برای سفید و روشن کردن پوست به طور طبیعی و سنتی استفاده میشود. علاوه بر این زعفران خواص مفید دیگری هم دارد. برای مثال این ماده طبیعی کمک میکند سلولهای بدن تولید و ترمیم شوند و همزمان مانند داروی ضد افسردگی عمل میکند تا ضمن تنظیم فشار خون از ابتلاء به بیماریهای قلبی پیشگیری شود. مصرف زعفران باعث تولید سلولهای خونی میشود و در درمان آکنه و سایر بیماریهای پوستی مؤثر است.
شیر هم درست شبیه زعفران دارای خواص مفید و مشابهی برای بدن و پوست ماست. شیر به سلامت و تقویت استخوانها کمک میکند، استرس را کاهش میدهد و رنگ ظاهر پوست را بهبود میبخشد. علاوه بر این شیر مانند پاک کنندهای طبیعی منافذ بسته شده پوست را پاکسازی کرده و به تنفس بهتر آن کمک میکند. برای تهیه این ماسک مفید کافی است ۴ یا ۵ قاشق غذاخوری شیر را در ظرفی مناسب کمی گرم کنید و ۲ تا ۳ قطره آب لیموی تازه به آن اضافه کنید. سپس چند رشته زعفران به این ترکیب اضافه کنید و همه موارد را خوب با هم مخلوط کنید.
ماسک شما آماده مصرف است و باید آن را روی تمامی نواحیای که دچار آفتاب سوختگی شده به آرامی ماساژ دهید. به غیر از پوست صورت گوشها و بینی هم نسبت به سایر اعضا بیشتر در معرض آفتاب سوختگی قرار دارند. پس توصیه میشود برای این نواحی هم از این ماسک مفید استفاده کنید. اجازه دهید ماسک ۵ تا ۱۰ دقیقه روی پوستتان بماند و بعد آن را با آب سرد بشویید و کرم مرطوب کننده بزنید.
ماسک خیار و گوجه فرنگی
خیار علاوه بر اینکه طعم و مزه خوبی دارد برای پوست هم بسیار مفید است. خوردن خیار مانع ایجاد یبوست میشود و مصرف آن مقدار زیادی از پتاسیم و فیبرهای ضروری برای بدن را تأمین خواهد کرد. علاوه بر این خیار دارای خاصیت ضد التهابی، از بین برنده سلولیت، منقبض کننده منافذ باز پوست، آبرسان و از بین برنده تیرگیهای روی پوست است. یکی از موارد پر مصرف خیار استفاده از آن در ساخت و تهیه بسیاری از سفید کنندهها و روشن کنندههای پوست است.
از سوی دیگر گوجه فرنگی هم از تأثیرات منفی و مخرب ناشی از رادیکالهای آزاد میکاهد و به بازسازی و ترمیم سلولی کمک چشمگیری میکند. به طور کلی توصیه میشود برای داشتن پوستی بی عیب و نقص به طور منظم و مستمر از این ماسک ساده استفاده کنید. برای این کار یک قسمت از گوجه فرنگی را برش زده و مستقیم روی پوست ماساژ دهید. برای تهیه ماسک ترکیبی خیار و گوجه یک گوجه فرنگی را رنده کنید یا در مخلوط کن بریزید تا کاملاً پوره شود.
پوره گوجه را در کاسه مناسبی بریزید و به آن نصف قاشق غذاخوری خامه اضافه کنید و هم بزنید تا خوب مخلوط شود. بعد یک قاشق غذاخوری پودر زردچوبه و یک قاشق غذاخوری عسل به سایر مواد اضافه کنید و بعد از اینکه آب یک لیموی کوچک و تازه را گرفتید، ۳ تا ۴ قطره از آن را همراه ۲ قاشق غذاخوری آرد برنج مخلوط و به سایر مواد اضافه کنید. ترکیب به دست آمده را خوب هم بزنید تا مواد به طور یکسان با هم مخلوط شوند. ماسک را روی نواحی مورد نظر ماساژ دهید و بگذارید ۲۰ دقیقه بماند و بعد آبکشی کنید.
ماسک کلم و زردچوبه
عصاره یا آب کلم حاوی مقدار زیادی آنتیاکسیدان و مواد شیمیایی گیاهی است که هر دو این ترکیبات عالی آثار مخرب ناشی از رادیکالهای آزاد مانند جوشهای سر سیاه، آکنه و جوش را تا حد زیادی خنثی میکنند. علاوه بر این ویتامینهای موجود در آن مانند ویتامین A، C و E مانع ایجاد سایر آسیب دیدگیهای پوستی میشود و پوست را نرم، درخشنده و با طراوت میکند.
با توجه به میزان ماسکی که میخواهید درست کنید، مقداری کلم را در مخلوط کن بریزید تا کاملاً خرد و له شود، سپس آن را در ظرف مناسبی بریزید و بعد از اینکه چند قطره آب لیموی تازه به آن اضافه کردید، تمامی مواد را خوب هم بزنید. در ادامه یک قاشق غذاخوری عسل و یک نوک انگشت پودر زردچوبه به سایر مواد اضافه کنید.
توصیه میکنیم برای انسجام بخشیدن بیشتر به مواد، مقداری آرد برنج یا ذرت به آن اضافه کنید تا خمیر مناسبی تهیه شود. ماسک را ۲۰ تا ۲۵ دقیقه روی پوست خود بگذارید و بعد با آب سرد بشویید و کرم مرطوب کننده بزنید.
ماسک بلغور جو دوسر و کره
استفاده از بلغور جو دو سر و کره ترکیب بسیار مناسبی برای رفع سوختگی ناشی از آفتاب خواهد بود. بلغور جو دوسر بین انواع مختلف غلات حاوی بهترین نوع آمینو اسیدها است. این ماده خوراکی سرشار از سیلیس هم هست و دقیقاً به دلیل وجود این ترکیبات است که میتواند به بهترین نحو ممکن باعث حفظ رطوبت لازم برای پوستتان شود.
مهمتر اینکه استفاده از بلغور جو دوسر تقریباً برای هر نوع پوستی ایمن و بی ضرر است. برای تهیه این ماسک مفید ۲ قاشق غذاخوری بلغور جو دوسر را همراه ۳ قاشق غذاخوری کره آب شده و ۱ قاشق غذاخوری عسل مخلوط کنید تا خمیر شوند. ماسک را روی پوستتان بگذارید و به شکل دورانی ماساژ دهید؛ بعد از گذشت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه آن را آبکشی کنید و کرم مرطوب کننده بزنید.
ماسک لیمو و آلوئه ورا
شواهد به دست آمده از اسناد تاریخی مصر باستان حاکی از آن است که آلوئه ورا در درمان بسیاری از بیماریهای داخلی و مشکلات پوستی مورد استفاده قرار میگرفته است. ماده ژل مانند موجود در برگهای بلند این گیاه معجزه آساست. این ژل دارای ترکیبات مفیدی از جمله «لکتین»، «مانان» و «پلی ساکارید» است که همگی خواص درمانی بسیار مفیدی دارند. علاوه بر این آلوئه ورا حاوی مقدار زیادی ویتامین و مواد معدنی ضروری است که در درمان و تسکین آفتاب سوختگی تأثیر گذار هستند.
برای تهیه این ماسک نیاز به کاسه یا ظرف دیگری نخواهید داشت. کافی است مقداری ژل آلوئه ورا را کف دستتان بریزید و ۲ تا ۳ قطره آب لیموی تازه به آن اضافه کنید. به خاطر داشته باشید میزان لیموی مصرفی در این ماسک نباید بیش از مقدار ذکر شده باشد. سپس با استفاده از انگشتان دست، دیگر مواد را با هم ترکیب کنید و روی محل مورد نظر ماساژ دهید. بعد از گذشت ۲۰ دقیقه آن را با آب سرد بشویید.
توصیه میکنیم همیشه قبل از استفاده از هر نوع ماسکی ابتدا مقدار کمی از آن را روی پوست دست یا پشت گوش امتحان کنید و در صورت نداشتن حساسیت آن را استفاده کنید.
