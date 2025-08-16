  1. استانها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

پرداخت ۳۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران زنجان

زنجان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۳۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان استان معادل ۵۲ درصد از مطالبات آنها پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی در بازدید از یک مرکز خرید تضمینی گندم، افزود: این میزان بهای گندم به کشاورزانی که تا تاریخ ۲۰ مردادماه گندم خود را تحویل داده اند به عنوان بخشی از بهای خرید تضمینی از طریق بانک عامل پرداخت شد.

وی با تاکید بر اینکه روند پرداخت بهای خرید تضمینی گندم به کشاورزان شتاب گرفته است، خاطرنشان کرد: با هماهنگی و پیگیری مسئولین ارشد استانی، باقی مطالبات گندمکاران در روزهای آتی به حساب آنان واریز و پرداخت مطالبات به روز می‌شود.

زمانی افزود: تاکنون ۳۱۹ هزار و ۴۷۷ تن گندم از کشاورزان زنجانی در قالب خرید تضمینی تا مورخ ۲۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۶۱ هزار و ۷۱۷ محموله گندم از ۱۸ هزار و ۹۱۷ گندمکار خریداری و در سیلوهای ملکی و بخش خصوصی، جهت برنامه‌ریزی در تأمین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.

