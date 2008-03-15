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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۶

نشست هفتگی سخنگوی دولت (1):

مذاکرات هسته‌ای باآژانس طی می شود/ ایران مشکلی جهت تعامل با جهان ندارد

مذاکرات هسته‌ای باآژانس طی می شود/ ایران مشکلی جهت تعامل با جهان ندارد

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه آژانس تنها مرجع حقوقی بررسی موضوع هسته ای ایران است، گفت: مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 و یا کشورهای خاص دیگر تمام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در آخرین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی در سال 86 اعلام کرد که مذاکرات هسته ای با کشورهای 1+5 و یا کشورهای خاص دیگر تمام شده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مشکلی برای تعامل با جهان ندارد، افزود: ما غیراز رژیم اشغالگر قدس آماده گفتگو و تعامل با کشورهای تمام جهان در حوزه های منافع مشترک هستیم اما دیگر بحث هسته ای به عنوان موضوع مذاکره خاص با کشورهای 1+5 یا چند کشور دیگر تمام شده و این مسیر با آژانس طی می شود.

الهام با یادآوری این نکته که آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها مرجع حقوقی بررسی موضوع هسته ای ایران است، افزود: ما  تعاملات خود با آژانس را در چارچوب معاهدات بین المللی و پادمان ادامه می دهیم و به تمام این چارچوب ها نیز پایبند هستیم اما  آمادگی داریم که در جهان نیز با تمام کشورها درباره مسائل مشترک و دو جانبه گفتگو کنیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: به هر صورت این باب همچنان باز است اما ارتباط مذاکرات به موضوع هسته ای به عنوان یک بحث خاص تنها از طریق آژانس دنبال خواهد شد.

ادامه دارد...

کد مطلب 654952

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