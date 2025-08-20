خبرگزاری مهر، گروه استانها: گزارشی با عنوان «گلایهها از «وام ودیعه مسکن» بالا گرفت؛ رشد چالشهای مستاجری» همزمان با یازدهم مردادماه ۱۴۰۳ در خبرگزاری مهر استان سمنان درج شد که شما میتوانید با کلیک بر روی تیتر این گزارش، مشروح آن را مطالعه کنید.
به صورت خلاصه در این گزارش اشاره شده بود که مردم برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن مراجعه به بانکها دارند اما بانکها اعلام میکنند که اعتبار و دستورالعملی در این خصوص به آنها ابلاغ نشده در نتیجه مردم سرگردان شدهاند.
پس از گزارش قبلی خبرگزاری مهر درباره مشکلات دریافت وام ودیعه مسکن، اکنون سیل پیامهای مردمی از سراسر کشور، شدت این معضل را نشان میدهد. از کرمانشاه تا بروجرد و از سمنان تا شهرکرد، مستأجران بین بانکهایی که میگویند «بودجه نداریم» و صاحبخانههایی که پول پیش میخواهند، ماندهاند.
آنها که میلیونها تومان برای کافینت و تشکیل پرونده هزینه کردهاند، حالا با پاسخهای متناقض و وعدههای توخالی مواجهند. این گزارش، روایت مردمی است که میان هزارتوی اداری، امیدشان را از دست دادهاند.
گروهی از مردم اعلام کردهاند که یک میلیون و ۱۰۰ الی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به کافی نتها پول دادهاند اما بانکها زیر بار نمیروند. همچنین در این گزارش اعلام شد که شورای هماهنگی بانکها اعلام کرده که تسهیلات فوقالذکر خرداد ماه به بانکها اعلام شده است به زبان ساده بانکها همه حقیقت را نمیگویند.
پیامهای مردمی سرازیر شد
در پی درج این گزارش اما سیل پیامها و نظرات مردم در فضای مجازی گسیل شد. گروهی از مردم نظرات شأن را نوشته و عمدتاً هم سرگردانی خود در بانکها را تائید کردهاند.
برای مثال کاربری به نام رضا در پیامی نوشته است: «سلامحقیقت را بخواهید وام مستأجر واجب تر از همه وامها است یک مستأجر مجبور است، وام بگیرد زیر بار قسط برود که کارش راه بیفتد منزلی برای یک سال زن و بچه اش جور کند بعد ثبت نام و دو ماه دوندگی ضامن، بانک میگوید سیستم مسکن و شهرسازی بسته یک روز میگوید بودجه نیست».
آقا یا خانم نامجو نیز نوشتهاند: «من تا حالا یک میلیون و دویست تومان به کافی نت برای وام ودیعه مسکن پرداخت کردم رفتم بانک میگویند بانک پول برای وام ندارد و وقت اجاره خانه هم تمام شده واقعاً که مردم سرگردان میکنند و با وعدههایی که میدهند عمل نمیکنند»
یک کاربر به نام مصطفی نیز پیامی را نوشته که شرح آن این طور است: «من از شما تشکر میکنم چون حرف دل ما را زدید من خودم بعد از پرداخت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به بانک مراجعه کردهام و میگویند که اصلاً تسهیلات ندارند در صورتی که وام ودیعه مسکن الان از همه چیز برای من واجب تر است زیرا اصلاً توان تأمین پول پیشهایی که صاحب خانهها میگویند را ندارم. از طرف دیگر من این وام را الان میخواهم چون باید خانه را ۱۰ شهریورماه تحویل دهم وگرنه بعداً این وام به چه درد من میخورد»؟
حرفها متناقض است
یک کاربر دیگر نوشته است: «راه و شهرسازی میگوید مشکل به بانک مرتبط است زیرا او فقط سامانهای برای ثبت نام دارد از طرف دیگر بانک میگویند که سامانه مسکن و شهرسازی بسته است! این وسط یک نفر دارد دروغ میگوید که مشخص نیست اما آنچه مشخص است این است که مردم ضرر دارند میکنند».
یک کاربر از کرمانشاه به نام آقای سجاد نوری هم نوشته است: بنده سه ماهه که برای وام ودیعه مسکن تشکیل پرونده دادهام و تا کنون بیست بار مراجعه مردم هر بار یک جور جواب میدهند یک بار میگویند اعتبار نیست یک بار میگویند سیستم خرابه یک بار میگویند سر برج؛ محمد هم در ادامه صحبت این کاربر کرمانشاهی نوشته است: هیچ بانکی وام نمیدهد. فقط کلی پول کافی نت دادیم.
یک مخاطب دیگر خبرگزاری مهر که البته نام خودش را ذکر نکرده است از تجربه شخصیاش نوشته و میگوید: کدام وام ودیعه؟ من رفتم ثبت نام انجام دادم پنج شش میلیون تا حالا هزینه کردم، ضامن، حساب باز کردن، سفته، آخر کار پرونده تشکیل، یک استعلام گرفتند، گفتند تو سند زمین داری، گفتم مگر تو زمین هم میشود زندگی کرد؟ بله سال ۸۰ زمین خریدم، سند دار. شهرداری پروانه به من نمیدهد، زمین چه ارتباطی با ودیعه دارد، با عصبانیت زدم بیرون، چرا زمین داشتن ملاک، ندادن وام میشود.
وام را دادند اما پس میخواهند!
یک کاربر دیگر به نام آریا هم برای خبرگزاری مهر نوشته است: با سلام واقعاً مسخره است اگر بودجه ندارید چرا مردم باید هزینه کافی نت بدهند؟ خودم ۷۰۰ هزار تومان دادم. از خرداد تا الان ۱۰ بار رفتم میگویند بودجه امسال تمام شده رفته برای سال بعد مگر مردم مسخره هستند با هزار جور بدبختی باید پول پیش خانه اضافه کنند.
علی هم از تجربه شخصی خودش میگوید و مینویسد: منم به بانک معرفی شدم اما گفتند سایت بسته است به همین راحتی و بودجه نداریم من ماندم این همه دوندگی آخرش سر خوردگی آخر هم اعلام میکنند فلان مبلغ تسهیلات دادیم کی میگیرد خدا میداند تازه مقام مسئول میگوید برید دبیرخانه زنگ بزنید یعنی هیچکس از حال ملت خبر ندارد.
ندا هم تجربه خودش از مواجهه با تسهیلات ودیعه مسکن را این طور به قلم کشیده است: واقعیت را بگویم. بنده اقدام کردم بعد تکمیل مدارک که بانک گفتند، وقت دادند برای یک ماه بعد؛ که سه شنبه هفته گذشته بود، نه آشنا داشتیم، نه پارتی، فردایش وام را برایمان ریختند، فقط یک چیز عجیب پیش آمده که بعد زدن مبلغ وام امروز زنگ زدند که قرارداد شما تاریخ شروعش مال اسفند ۱۴۰۳، و باید بعد عید باشد یعنی ۱۴۰۴، الان میگویند پول را باید پس بدهید! آخر قرارداد یک ساله است؛ الان باید چکار کنم؟ پول را خرج کردم نهایت ۲۰ میلیون تومانش باقی مانده است آخر این چه ایرادی است که میگیرند؟
موردی عجیب
یک کاربر از بروجرد هم برای خبرگزاری مهر نوشته است: لطفاً، خواهشاً، یکی رسیدگی کنه به این مسکن و شهر سازی و مسکن ملی در شهرستان بروجرد هیچکس جوابگو نیست مردم از سال ۱۴۰۰ ثبت نام شأن نهایی شده پرونده شأن هم محضری کردند، ولی هیچ کسی جوابگوی مردم ثبت نام کردم شهر بروجرد نیست؟ لطفاً یکی از تهران از مرکز استان رسیدگی کند.
در نهایت گزارش را با پیام کاربری به نام شهرکرد به پایان میرسانیم که نشان میدهد این مشکل وام ودیعه مسکن کشوری است این کاربر نوشته است: ما چهارمحال و بختیاری هستیم. از ۱۵ تیر تا الان کلیه بانکهای مرکز استان رو رفتم. همه گفتم نداریم و بیشتر شعب میگویند بیشتر سرکاری است تا وام.
خبرگزاری مهر در نهایت از همه شما عزیرانی که با پیامهای خودتان ما را همراهی و یاری میکنید سپاسگزاری میکند
