۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

چین: مسئله فلسطین عادلانه است؛ انتقاد از راهبرد امنیت ملی آمریکا

چین: مسئله فلسطین عادلانه است؛ انتقاد از راهبرد امنیت ملی آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن مداخله جویانه خواندن راهبرد امنیت ملی آمریکا درباره تایوان، تأکید کرد که مسئله فلسطین عادلانه است و پکن به تلاش برای کاهش رنج مردم غزه ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به تحولات خاورمیانه گفت: جنگ در غزه وضعیت انسانی را بدتر کرده است و ما به ارائه کمک برای کاهش رنج مردم فلسطین ادامه خواهیم داد. مسئله فلسطین مسئله‌ای عادلانه است و ما می‌خواهیم با جامعه بین‌المللی برای آتش‌بس پایدار در نوار غزه همکاری کنیم.

«لین جیان» در نشست خبری در پکن همچنین با اشاره به پرونده تایوان هشدار داد: راهبرد امنیت ملی آمریکا درباره تایوان با سیاست چین واحد مخالف است و از دخالت در امور داخلی ما می‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین به جنگ اوکراین هم پرداخت و تصریح کرد: ما به استفاده از تمام ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای حل مناقشه در اوکراین ادامه خواهیم داد. ما نقش سازنده‌ای در آتش‌بس در اوکراین و برقراری امنیت و ثبات در منطقه ایفا می‌کنیم.

این مقام ارشد چینی در بخش دیگری از نشست خبری گفت: ما از ژاپن می‌خواهیم که منطقه را بی‌ثبات نکند.

    • IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چین در معادلات جهانی عقب هست
    • محمد IR ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      جمهوری خلق چین تنها عضوی از معادلات جهانی است که حق دارند از منافع خود دفاع کنند و خواسته و مشکلات مردم خود را پی گیری نمایند.

