چین: مسئله فلسطین عادلانه است؛ انتقاد از راهبرد امنیت ملی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به تحولات خاورمیانه گفت: جنگ در غزه وضعیت انسانی را بدتر کرده است و ما به ارائه کمک برای کاهش رنج مردم فلسطین ادامه خواهیم داد. مسئله فلسطین مسئله‌ای عادلانه است و ما می‌خواهیم با جامعه بین‌المللی برای آتش‌بس پایدار در نوار غزه همکاری کنیم.

«لین جیان» در نشست خبری در پکن همچنین با اشاره به پرونده تایوان هشدار داد: راهبرد امنیت ملی آمریکا درباره تایوان با سیاست چین واحد مخالف است و از دخالت در امور داخلی ما می‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین به جنگ اوکراین هم پرداخت و تصریح کرد: ما به استفاده از تمام ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای حل مناقشه در اوکراین ادامه خواهیم داد. ما نقش سازنده‌ای در آتش‌بس در اوکراین و برقراری امنیت و ثبات در منطقه ایفا می‌کنیم.

این مقام ارشد چینی در بخش دیگری از نشست خبری گفت: ما از ژاپن می‌خواهیم که منطقه را بی‌ثبات نکند.