ناهید سبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ادامه تبیین مضامین زیارت عاشورا با اشاره به اینکه خداوند متعال از ما در قبال مقام اهل بیت (ع) انتظاراتی دارد، اظهار کرد: اهمیت جایگاه رسول خدا در همه عرصه‌های زندگی انسان در چندین جای قرآن کریم صراحتاً بیان شده تا جایی که قرآن بدون رسول خدا قابل عمل و اقامه نیست.

مدرس تدبر در قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه رسول خدا شیرازه قرآن است، ادامه داد: قرآن می‌گوید رسول خدا روزی از دنیا می‌روند و امروز هم می‌بینیم که حضرت در بین ما حضور ندارند اما باید راه رسول خدا تداوم یابد و از حرکت باز نایستد.

راه قرآن و پیامبر (ص) پیش‌رونده است

سبزیان با تأکید بر اینکه راه قرآن و پیامبر (ص) پیش‌رونده است و عقب‌گرد یا توقف ندارد، افزود: بنابراین بعد از رحلت ایشان باید جانشینانی با ویژگی‌های ایشان باشند که راهشان را ادامه دهند. هر جایگاهی که برای رسول خدا در معارف دینی تعریف شده بی کم و کاست در جانشینان بر حق ایشان نیز باید ساری و جاری باشد تا این مسیر تداوم یابد.

وی اظهار کرد: ائمه اطهار (ع) این جانشینی را به نیابت از رسول خدا دریافت کردند؛ در داستان حضرت نوح در سوره مبارکه یونس می‌خوانیم که حضرت به قومش می‌گفت من آیات الله را به یاد شما می‌اندازم و مقام اهل بیت (ع) نیز همین یادآوری آیات الهی به مردم است.

سبزیان با اشاره به اینکه این یادآوری آیات الهی بر عده‌ای سنگین آمد، افزود: آیات الله برای کسانی شیرین است که می‌خواهند بر اساس این آیات زندگی کنند. همچنین بر طبق قرآن، انبیای الهی مردم را دعوت به توحید می‌کردند که اهل بیت (ع) نیز این رسالت را پی گرفتند و مردم را به توحید دعوت می‌کردند.

این کارشناس مسائل مذهبی با بیان اینکه بر طبق کلام وحی، تلاوت آیات، تزکیه و تعلیم حکمت از دیگر کارهای انبیا بوده است، افزود: همچنین امر به معروف و نهی از منکر و قیام به قسط از دیگر مقام‌های انبیا بوده است که اهل بیت (ع) دنبال کردند. در زیارت عاشورا لعن الهی به سوی کسانی روانه می‌شود که نگذاشتند اهل بیت (ع) این مقام‌ها و رسالت‌های الهی را ایفا کنند.

تأکیدات قرآن مبنی بر بیعت با ائمه (ع)

سبزیان با تأکید بر اینکه بر طبق برداشت از آموزه‌های قرآنی ما باید با اهل بیت (ع) بیعت کنیم و حفظ بیعت داشته باشیم، گفت: باید مسیر اهل بیت (ع) را انتخاب کنیم و در آن ماندگار بمانیم، ایجاد شبهه نکنیم، فرمانشان را لبیک بگوییم، مطیع باشیم و ایشان را همراهی کنیم.

وی یادآور شد: بر طبق آموزه‌های سوره مبارکه بقره، هوای نفس باعث شد که عده‌ای پیام رسول خدا را نشنوند و تبعیت نکنند، آنان استکبار را پذیرفتند و به آموزه‌های قرآنی عمل نکردند. اگر این تبعیت از انبیا و جانشینان ایشان صورت نگیرد، مشمول لعن الهی خواهیم شد همچنان که بر طبق سوره مبارکه هود، کسانی که از اطاعت موسی سر باز زدند و فرعون را همراهی کردند با او به سمت جهنم رفتند یعنی مشمول لعنت الهی شدند.

سبزیان با بیان اینکه امامان (ع) جانشینان انبیای الهی هستند، تصریح کرد: بنابراین برای ردیابی علل شهادت امامان (ع) باید علل قتل انبیای الهی در قرآن را بررسی کنیم. یکی از دلایلی که امام صادق (ع) برای غیبت امام زمان (عج) بیان کرده‌اند، ترس از کشته شدن توسط دشمنان است و باید جامعه به بلوغی برسد که امام‌کُشی اتفاق نیفتد.

ردیابی عوامل و انگیزه‌های امام کُشی در قرآن

وی اظهار کرد: هوای نفس یکی از عوامل مهم برای امام‌کُشی است همچنان که در تاریخ انبیا نیز انسان‌ها در پی تبعیت از هواهای نفسانی سخن نبی خدا را نپذیرفتند بلکه واکنش نشان دادند و شأن خود را بالاتر از این می‌دیدند که تسلیم حرف انبیا شوند و لذا دچار استکبار می‌شدند.

سبزیان با یادآوری اینکه انسان باید هوای نفس را به کمک دین و تعالیم قرآنی تربیت کند، ادامه داد: انسان‌ها باید یاد بگیرند که حرف خداوند سخن حق است پس تعالیم دین را یاد بگیرند.

وی با تأکید بر اینکه میل به حیات دنیوی و مادی‌گرایی از دیگر عوامل امام‌کشی است، ادامه داد: در داستان حضرت موسی می‌خوانیم که بنی اسرائیل با وجود آنکه توسط نبی خدا نجات یافتند اما به حضرت گفتند که ما را به سرزمین خودمان و امنیت و آرامش و رفاهی که داشتیم، بازگردان. آنان زندگی ناچیز دنیوی را به حکومت عدل الهی ترجیح دادند و به زندگی مادی خود بازگشتند اما گرفتار غضب الهی شدند و نبی خدا را کاملاً ناحق کشتند. اهل کوفه نیز اگر اهل مادیات دنیا نبودند، امام (ع) را نمی‌کشتند.

سبزیان ادامه داد: انسان‌های مادی‌گرا و دنیا دوست میلی به ربوبیت خدا ندارند و طرح و برنامه و امر و نهی خدا را نمی‌پذیرند و راه روشن را نمی‌بینند. پیامبر کشی و امام کشی از آنجا آغاز می‌شود که خدا از معادلات زندگی حذف و ربوبیت الهی و البته قسط و عدل الهی نادیده گرفته شود.

وی با یادآوری اینکه خدا بر طبق قرآن جماعت خبیث و طیب، مؤمن حقیقی و منافق را با امتحانات از هم جدا می‌کند، افزود: انسان اگر بخل بورزد و در حمایت و اطاعت و یاری رسول خدا و جانشینانش بخیلانه عمل کند، کارش به پیامبر کشی و امام کشی خواهد رسید.

سبزیان با تأکید بر اینکه بسیاری از قاتلان انبیا و ائمه (ع) اتفاقاً دیندار بودند، تصریح کرد: بر طبق فراز «و لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم» از زیارت عاشورا، آنانی هم که در قبال کشتن امام (ع) با سکوت خود تمهید این اوضاع را کردند و در سکوت آنان بود که امام را کشتند، مورد لعن خدا هستند.

ساز و کار قاتلان برای امام کشی

وی با اشاره به فرآیندی که عاملان قتل انبیای الهی و امامان (ع) طی می‌کردند، افزود: آیه ۱۵۰ از سوره مبارکه اعراف به این فرآیند اشاره شده و قائل است که قاتلان اولیای الهی در ابتدا این بزرگواران را به استضعاف می‌کشیدند و تلاش داشتند آنان را ضعیف کنند یعنی ثروت و قدرت و شرایط را از دستشان گرفتند و نگذاشتند در دستشان را خالی کردند.

سبزیان با یادآوری اینکه عزت امت مسلمان جز در سایه رهبری الهی محقق نخواهد شد، اضافه داد: کسی که در وادی قتل انبیای افتاد، بر طبق قرآن عاقبتی جز فلاکت و نابودی ندارد و اینها بر طبق سوره آل عمران، ذلیل می‌شوند و غضب الهی تا ابد شامل حالشان خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه باید با یزید و یزیدیان زمانه و با پیشوایان کفر بجنگیم و لحظه‌ای سکوت نکنیم، گفت: وظیفه ما در قبال قاتلان انبیا و اولیا نه فقط لعنت آنان بلکه مجهز ساختن خود برای مقابله با پایه‌گذاران و نیز سکوت‌کنندگان در مقابل ظلم و جور است.