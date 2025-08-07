شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره بیمه رانندگان تاکسی گفت: نظر به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، مصوب ١٣٧٩ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی، رانندگان برون شهری و درون شهری از مزایای شمول پوشش بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شده و مجلس شورای اسلامی در بند ض تبصره ۱۴ ماده واحده قانون سال ۱۳۸۶ کل کشور، وزارت تعاون رفاه و و تأمین اجتماعی را مکلف به پرداخت ده بیست و هفتم معادل ۱۳/۵ درصد حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی که فاقد پوشش بیمه هستند، کرد.

وی افزود: بر همین اساس و با توجه به اعلام وزارت کشور، ثبت نام از متقاضیان شروع و بخش زیادی از تاکسیرانان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. با توجه به تغییر مجری در مصوبات بعدی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها متولی موضوع قرار گرفت که با توجه به حذف کمک مذکور از مصوبات بودجه کل کشور در حق رانندگان، حسب بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۶ رانندگان جدیدالورود امکان دریافت کمک مورد اشاره را نداشته و فقط رانندگانی که در بازده زمانی مذکور تحت پوشش بوده‌اند همچنان خدمات دریافت کردند و مابقی متقاضیان به صورت خویش فرما اقدام به پرداخت هزینه‌های بیمه گردیدند.

مالکی مطرح کرد: با توجه به درخواست‌های مکرر تاکسیرانان و افزایش میانگین سنی ۵۵ سال تاکسیرانان فعال، فعال شدن پوشش مورد اشاره می‌تواند یکی از مشوق‌های دولتی در جوان سازی تاکسیرانان و پایداری حضور رانندگان خدوم جوان در سیستم حمل و نقل عمومی با خودرو تاکسی باشد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اظهار کرد: با توجه به اینکه حرفه تاکسیرانی ازجمله مشاغل رسمی کشور بوده که شهرداری‌ها (سازمان تاکسیرانی) در راستای اجرای تکالیف مندرج در آئین نامه اجرایی تاکسیرانی مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران به نیابت از دولت نسبت به صدور پروانه اشتغال (تاکسیرانی) برای متقاضیان به این حرفه شریف که ازجمله مشاغل خدمات رسانی مستقیم به شهروندان است، مبادرت می‌ورزند.

وی ادامه داد: با توجه به این نوع خدمت که منتج به کاهش بار تکلیفی و مالی دولت در خدمت رسانی به شهروندان که نخستین وظیفه دولت بوده، کاهش ترددهای شهروندان و درنتیجه کاهش مصرف سوخت فسیلی و کاهش آلایندگی می‌شود، دولت نیز با توجه به سبقه حمایتی خود در بودجه سنوات گذشته کل کشور باید با ایجاد ساز و کارهای مناسب همچون الزام وزارت نفت به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های کاهش مصرف سوخت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال جاری نسبت به برقراری پوشش کمک خود در ایجاد چتر بیمه تأمین اجتماعی برای تاکسیرانان که باعث افزایش حضور حداکثری ایشان در صحنه‌های خدمت گذاری به نظام اسلامی و شهروندان خواهد شد اقدام لازم را انجام دهد.