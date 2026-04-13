به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: فرایند شناسایی و گردآوری اطلاعات تاکسیرانان متقاضی بیمه تأمین اجتماعی در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران آغاز شده است.
این اقدام به منظور بررسی امکان حمایت از بیمه خویشفرما نزد سازمان تأمین اجتماعی و با هدف شناسایی و ساماندهی تاکسیرانان متقاضی بیمه تأمین اجتماعی و بهروزرسانی بانک اطلاعاتی تاکسیرانان صورت پذیرفته و مقرر است فرایند پیشثبتنام اولیه انجام گردد.
در همین راستا، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در نظر دارد برای پیگیری و بهروزرسانی وضعیت بیمه تأمین اجتماعی تاکسیرانان، آخرین اطلاعات مرتبط با بیمه آنان را گردآوری نماید.
این ثبتنام صرفاً بهمنظور جمعآوری اطلاعات و احصای آمار متقاضیان انجام میشود و اجرای نهایی طرح، منوط به تأمین اعتبار و تصویب نهایی مراجع ذیربط خواهد بود.
تاکسیرانان می توانند از طریق این لینک نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
همچنین آخرین مهلت ثبتنام برای متقاضیان تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ خواهد بود.
