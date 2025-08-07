«شهید صارمی» نماد بصیرت و تلاش جامعه خبری ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوحید فیاضی در پیام تبریک به مناسبت روز خبرنگار آورده است: شهید محمود صارمی نماد بصیرت و تلاش ستودنی جامعه خبری ایران اسلامی است که در مزار شریف افغانستان با نثار جان شیرینش خبر را معنا بخشید و اینک گرامیداشت خیل خبرنگاران ساعی و متعهد وظیفه‌ای بس سترگ برای استمرار حرکت آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی به شمار می‌رود.

خبرنگاران در پهندشت ایران اسلامی بویژه در استان عاشورایی مازندران ثابت کردند که همواره پیشگامان عرصه اطلاع‌رسانی و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان بوده‌اند و با انعکاس دغدغه‌ها و پیگیری مطالبات مردمی، نقش بی‌بدیلی درروند توسعه و پیشرفت و هم افزایی ملی ایفا می‌کنند.

اینجانب به نمایندگی ازاعضای مجمع نمایندگان مازندران، این روز به یادماندنی را به تمامی خبرنگاران زحمت‌کش به‌ویژه خبرنگاران سرافراز دیار علویان تبریک عرض می‌کنم وضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهدای عرصه رسانه، تلاش‌های بی‌شائبه آنان را در مسیر روشنگری، انعکاس حقایق و پیشرفت آرمانی میهن عزیزمان ارج می نهم.

‌