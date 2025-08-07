تداوم اقدامات غیرقانونی پلیس آلمان علیه حامیان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پلیس آلمان اعلام کرد که همچنان به تعقیب کسانی که در حمایت از فلسطین شعار می‌دهند، ادامه می‌دهد.

پلیس آلمان در بیانیه‌ای تأکید کرد: ما موظف به ثبت هویت مظنونانی هستیم که شعارهای حمایت از فلسطین سر می‌دهند و اگر سوءظن اولیه به جرم وجود داشته باشد، ما موظف به پیگیری و جلوگیری از ادامه آن هستیم.

«آنیا دیرشکه»سخنگوی پلیس برلین توضیح داد که «شفاف‌سازی توسط یک دادگاه عالی درباره مسئولیت کیفری در خصوص سر دادن شعارهای حمایت از فلسطین برای همه ما بسیار مهم خواهد بود.»

شهرهای آلمان به طور فزاینده‌ای شاهد برگزاری تظاهراتی هستند که در آن تظاهرکنندگان شعارهای طرفدار فلسطین مانند «از رودخانه تا دریا، فلسطین آزاد باید گردد» سر می‌دهند، شعارهایی که توسط برخی دادگاه‌های این کشور جرم تلقی می‌شود.

وزارت کشور آلمان پیش از این شعار «از رودخانه تا دریا، فلسطین آزاد باید گردد» را به عنوان نمادی از جنبش حماس طبقه‌بندی کرده بود که فعالیتش در آلمان ممنوع است.