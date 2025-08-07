مشخص شدن زمان دیدار پوتین و ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که تاریخ احتمالی دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور و دونالد ترامپ همتای آمریکایی او، هفته آینده است.

«یوری اوشاکوف» ضمن اعلام این خبر افزود که بر اساس دستور العمل اولیه، هفته آینده به عنوان زمان برای دیدار بین پوتین و ترامپ مشخص شده، اما تعیین مدت زمان دقیق زمینه‌سازی این دیدار دشوار است و هر دو طرف در حال کار بر روی آن هستند.

شبکه الجزیره هم به نقل از اوشاکوف گزارش داد که محل برگزاری دیدار پوتین و ترامپ رئیس جمهور مشخص شده و در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

معاون رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که مسکو تاکنون به پیشنهاد استیو ویتکاف فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه برای برگزاری نشست سه جانبه بین پوتین، ترامپ و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین واکنشی نشان نداده است.

به گفته اوشاکوف، روسیه دوستان و شرکای این کشور را در جریان نتیجه دیدار استیو ویتکاف و پوتین قرار خواهد داد.