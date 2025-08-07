بازنشستگان ۱۴۰۳ در اولویت پرداخت پاداش آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزارب مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در خصوص پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۱۴۰۴ گفت: برای سال ۱۴۰۴ هنوز کسی بازنشسته نشده و بازنشسته ۱۴۰۴ یک نفر هم نیست ولی بودجه آن پیش‌بینی شده که توفیق بزرگی در آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه موضوع بعد، تأمین منابع است افزود: اولویت با بازنشستگان سال ۱۴۰۳ است که با تمام وجود پیگیر هستیم. در تاریخ ۴۶ سال آموزش و پرورش هم بررسی کنید سابقه ندارد که بتوانیم قبل از شهریور و قبل از مهر، پاداش بازنشستگان را داده باشیم و همیشه در آبان، آذر، دی و حتی اسفند و یا سال بعد پرداخت شده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه علی‌رغم اینکه کشور در شرایط سختی قرار دارد اما عنایت ویژه‌ای آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه دارند و قول جدی دادند که بتوانیم در اسرع وقت منابع تأمین شود ادامه داد: امیدوارم که پیگیری‌ها به نتیجه برسد و اتفاقات خوبی رقم بخورد.

کاظمی درباره فروش اوراق گفت: قول دادم هیچ قولی به معلم‌ها ندهم، گفتم پیگیری می‌کنم و معلم‌ها می‌دانند که پیگیری‌های ما در بخش‌های مختلف نتایج خیلی خوبی داده و امیدواریم در این حوزه هم نتایج خوبی بدست آید و من خیلی امیدوار هستم.

وی در پاسخ به این سوال که از قول شما اعلام شده ۲۳ هزار معلم خرید خدمات از اول مهر به صورت قرارداد کار معین مشغول به کار می‌شوند افزود: نه مصاحبه کردم، نه جایی گفتم، نه نقل کردم، اما از مهر سال گذشته به سازمان امور اداری و استخدامی نامه نوشتیم و سازمان امور اداری و استخدامی هم امضا کردند، تقاضای تبدیل وضعیت این افراد با دو امضا به سازمان برنامه بودجه ارسال شد و پیگیر هستیم. در جلسه کمیسیون آموزش تحقیقات تقریباً به یک اجماع نسبی رسیدیم که این موضوع ضرورت دارد و با جدیت بیشتری پیگیری شود تا انشالله به نتیجه برسد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امیدواریم پیگیری‌های ما نتیجه بدهد ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید نظر بدهد، اگر در اختیار من باشد مهر سال گذشته نوشتم و موافقت خود را اعلام کردم اما منوط به موافقت من نیست. هم من و هم سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کردیم منتها سازمان برنامه و بودجه یک سری محدودیت‌های منابع، مشکلات منابع و مشکلات دیگری دارد که عزیزان بهتر می‌دانند.

کاظمی اظهار کرد: موضوع در دستور کار است، به صورت جدی هم نمایندگان مجلس، خود ما و سازمان امور اداری پیگیر هستیم تا به نتیجه برسد. آخرین پیگیری در مجلس بوده و امیدواریم که این اتفاق بیفتد.