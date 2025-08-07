پایداری خدمات آب و فاضلاب در مسیر زائران؛ مرز خسروی آماده تردد میلیونی

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر در پیک جمعیتی اربعین حسینی قرار داریم و از ورودی استان کرمانشاه در شهرستان کنگاور تا پایانه مرزی خسروی و حتی نقطه صفر مرزی، خدمات‌رسانی گسترده‌ای در حوزه آب و فاضلاب در حال انجام است.

وی با اشاره به روان بودن جریان خدمات‌رسانی گفت: خوشبختانه توزیع آب در تمام طول مسیر با کیفیت و به‌صورت مستمر انجام می‌گیرد. همچنین در مناطق مرزی و نقطه صفر، تأمین یخ توسط ستاد عتبات به‌خوبی در حال انجام است و کمبودی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.

داودی افزود: امسال برای نخستین‌بار، شبکه فاضلاب به‌صورت پایدار در نقاط مرزی فعال شده و به موازات خدمات آب، ارائه خدمات فاضلاب نیز در حال انجام است. این مهم با هدف افزایش سطح بهداشت عمومی و ارتقای خدمات به زائران اجرایی شده است.

مدیرعامل آبفای کرمانشاه همچنین از بهره‌برداری از سوله‌های بسته‌بندی آب خبر داد و عنوان کرد: سوله‌هایی برای بطری‌گذاری و بسته‌بندی آب شرب ایجاد شده که ظرفیت تأمین یک میلیون بطری آب را دارد. اکنون این سوله‌ها در حال فعالیت هستند و در قالب دو انبار زیر صفر و بالای صفر با کدهای ۹۴ و ۱۶۵ تجهیز شده‌اند.

وی ادامه داد: در نقطه صفر مرزی نیز انبارهایی برای ذخیره‌سازی آب معدنی و یخ فعال شده‌اند تا اگر به‌دلیل ازدحام، کندی در تردد پیش بیاید، بتوانیم از ذخایر موجود استفاده کنیم. همچنین سردخانه‌های بالای صفر نیز برای شرایط اضطراری آماده‌سازی شده‌اند.

داودی با اشاره به رضایت عمومی زائران از خدمات زیرساختی افزود: بر اساس بازخوردهایی که از گفت‌وگو با مردم در مناطق مختلف استان به‌ویژه مرز خسروی دریافت کرده‌ایم، خوشبختانه میزان رضایت از خدمات آبرسانی و همین‌طور پایداری برق بسیار بالاست و این موضوع، دلگرم‌کننده است.

وی در پایان با دعوت از زائران برای انتخاب مرز خسروی تأکید کرد: امیدواریم مردم عزیز کشورمان مرز خسروی را برای عبور انتخاب کنند چرا که زیرساخت‌های بسیار خوبی در این مرز فراهم شده و مسیر عبور نیز کاملاً روان است. ما نیز تلاش خواهیم کرد همچون سال‌های گذشته میزبان خوبی برای زائران حسینی باشیم تا با خاطره‌ای خوش و رضایتی کامل از این مرز عبور کنند.