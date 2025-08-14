رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرمای شدید روزهای منتهی به اربعین امسال، اظهار کرد: مراسم اربعین حسینی در چند سال اخیر و سال‌های آینده معمولاً در گرم‌ترین بازه سال برگزار می‌شود و امسال نیز شرایط دمایی در مرز خسروی لزوم پیش‌بینی منابع پایدار آب سرد و یخ را دوچندان کرده بود.



وی افزود: در همین راستا، دو سردخانه استراتژیک در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیده است که شامل یک سردخانه زیر صفر با ظرفیت ۹۴ تن، توان ذخیره‌سازی سه تا چهار هزار قالب یخ و یک سردخانه بالای صفر با ظرفیت ۱۶۵ تن برای نگهداری آب سرد است تا در هر شرایط، نیاز زائران در محل تأمین شود.



مدیرعامل آبفای کرمانشاه با بیان اینکه این دو تأسیسات برای نخستین بار در مرز خسروی ایجاد شده و تنها زیرساخت‌های فعال ذخیره‌سازی آب و یخ در این منطقه به شمار می‌روند، گفت: در کنار این سردخانه‌ها، یک انبار ذخیره‌سازی آب با ظرفیت یک میلیون بطری نیز احداث شده که در ترکیب با ظرفیت سردخانه بالای صفر، امکان نگهداری یک‌ونیم میلیون بطری آب در نقطه صفر مرزی فراهم می‌شود.



داودی هدف از این اقدام را کاهش وابستگی به زیرساخت‌های ذخیره‌سازی در شهر قصرشیرین و آمادگی کامل در برابر وقفه‌های احتمالی حمل‌ونقل عنوان کرد و افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که ترافیک یا مشکلات لجستیکی می‌تواند تأمین به‌موقع آب و یخ را با مشکل روبه‌رو کند، اما امسال با تکیه بر این منابع استراتژیک، حتی در شرایط توقف حمل‌ونقل نیز خدمات بدون وقفه ادامه یافت.



وی تصریح کرد: ذخایر این انبارها به‌طور روزانه شارژ شد و همین امر سبب شد که هیچ‌گونه کمبودی در تأمین آب سرد و یخ برای زائران در مرز خسروی تجربه نشود.



مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: این سردخانه‌ها و انبار ذخیره‌سازی به‌صورت دائمی فعال خواهند بود تا در همه مناسبت‌ها و به‌ویژه ایام اربعین، خدمات پایدار و مطلوب به زائران ارائه شود.