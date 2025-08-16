رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این شرکت در مرز بین‌المللی خسروی اظهار داشت: امسال برای نخستین بار زیرساخت‌های بی‌سابقه‌ای برای تأمین و ذخیره آب زائران اربعین در مرز خسروی ایجاد شد.



وی افزود: در همین راستا یک سردخانه زیر صفر با ظرفیت ۹۴ تن و همچنین یک سردخانه بالای صفر با ظرفیت ۱۶۵ تن در نقطه صفر مرزی احداث شد. این سردخانه‌ها امکان نگهداری و توزیع آب خنک برای زائران اربعین را در حجم گسترده فراهم کرده‌اند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ادامه داد: در کنار این سردخانه‌ها، یک سوله بزرگ نگهداری آب با ظرفیت یک میلیون لیتر نیز در مرز خسروی ساخته شده است. با راه‌اندازی این مجموعه، عملاً ظرفیت ذخیره‌سازی بیش از یک و نیم میلیون بطری آب در این مرز بین‌المللی ایجاد شد.



داودی تأکید کرد: اقدامات انجام‌شده در مرز خسروی بخشی از برنامه جامع شرکت آب و فاضلاب برای ارتقا خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی است و با توجه به حجم بالای تردد، تلاش شده زیرساخت‌های آب‌رسانی و ذخیره‌سازی به گونه‌ای طراحی شود که پاسخگوی نیاز گسترده زائران باشد.



وی خاطرنشان کرد: با ایجاد این ظرفیت‌ها، دیگر شاهد کمبود آب در مرز خسروی نخواهیم بود و علاوه بر آن، امکان توزیع منظم، بهداشتی و خنک آب بطری‌شده میان زائران فراهم شده است.