۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

ایجاد سردخانه و سوله یک‌میلیونی برای ذخیره آب در مرز خسروی

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از اجرای اقدامات زیرساختی در مرز خسروی خبر داد.

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این شرکت در مرز بین‌المللی خسروی اظهار داشت: امسال برای نخستین بار زیرساخت‌های بی‌سابقه‌ای برای تأمین و ذخیره آب زائران اربعین در مرز خسروی ایجاد شد.

وی افزود: در همین راستا یک سردخانه زیر صفر با ظرفیت ۹۴ تن و همچنین یک سردخانه بالای صفر با ظرفیت ۱۶۵ تن در نقطه صفر مرزی احداث شد. این سردخانه‌ها امکان نگهداری و توزیع آب خنک برای زائران اربعین را در حجم گسترده فراهم کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ادامه داد: در کنار این سردخانه‌ها، یک سوله بزرگ نگهداری آب با ظرفیت یک میلیون لیتر نیز در مرز خسروی ساخته شده است. با راه‌اندازی این مجموعه، عملاً ظرفیت ذخیره‌سازی بیش از یک و نیم میلیون بطری آب در این مرز بین‌المللی ایجاد شد.

داودی تأکید کرد: اقدامات انجام‌شده در مرز خسروی بخشی از برنامه جامع شرکت آب و فاضلاب برای ارتقا خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی است و با توجه به حجم بالای تردد، تلاش شده زیرساخت‌های آب‌رسانی و ذخیره‌سازی به گونه‌ای طراحی شود که پاسخگوی نیاز گسترده زائران باشد.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد این ظرفیت‌ها، دیگر شاهد کمبود آب در مرز خسروی نخواهیم بود و علاوه بر آن، امکان توزیع منظم، بهداشتی و خنک آب بطری‌شده میان زائران فراهم شده است.

