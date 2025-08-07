عبور ۷۰ هزار زائر در یک روز از مرز خسروی؛ تردد روان با وجود موج جمعیت

بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حین حضور میدانی در نقطه صفر مرزی خسروی، از افزایش چشمگیر تردد زائران از این مرز خبر داد.
وی با بیان اینکه در ساعت ۲۰ امروز در مرز خسروی حاضر است، اظهار داشت: امروز شاهد حضور قابل توجه زوار عزیز اربعین از مرز خسروی هستیم. تا این لحظه، حدود ۷۰ هزار نفر تنها در امروز از این مرز تردد کردهاند.
سلیمانی افزود: از ابتدای آغاز رسمی سفرهای اربعینی در سال جاری تاکنون، حدود ۳۰۰ هزار نفر از مرز خسروی عبور کردهاند که این آمار نشاندهنده اعتماد زائران به زیرساختهای ایجادشده و خدمات فراهمشده در این مرز است.
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به روانسازی امور عبور زائران در مرز خسروی تصریح کرد: علیرغم حضور گسترده و پرحجم زائران در منطقه مرزی، زیرساختها و بسترهای لازم بهگونهای فراهم شدهاند که عبور از مرز با کمترین میزان معطلی و در کوتاهترین زمان ممکن انجام میپذیرد. این مهم نتیجه هماهنگی بینبخشی، برنامهریزی دقیق و آمادگی کامل نهادهای مستقر در مرز خسروی است.
وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای مستقر در مرز، موکبها، سازمانهای خدمترسان و نهادهای امنیتی و انتظامی، تأکید کرد: هدف همه مجموعههای مسئول در مرز خسروی، تسهیل زیارت و تکریم زائران حسینی است، و خرسندیم که این مهم تاکنون با موفقیت دنبال شده و رضایت زائران نیز مؤید آن است.
کرمانشاه- ستاد اربعین استان کرمانشاه از تردد روزانه حدود ۷۰ هزار زائر تا ساعت ۲۰ روز پنجشنبه ۱۶ مردادماه از مرز خسروی خبر داد.
بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حین حضور میدانی در نقطه صفر مرزی خسروی، از افزایش چشمگیر تردد زائران از این مرز خبر داد.
نظر شما